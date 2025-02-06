諧音梗製作罷免藍委大富翁 民團呼籲「非罷區」站出來

台灣青年文化創生協會今天上午在屏東發表「民主大富翁，罷免作先鋒」，仿效大富翁遊戲，以諧音梗將22名罷免藍委名字及頭像畫出，罷韓四君子之一的尹立、立委鍾佳濱也到場參加，呼籲屏東雖非罷免區，但各地的屏東同鄉也能踴躍參與罷免。

活動由台灣青年文化創生協會理事長劉孝明發起，仿效大富翁遊戲設計，列出要罷免的立委，包括花蓮縣「傅昏騎」、台北市第七選區「徐小心」、台北市第三選區「王紅危」、金門縣「陳一針」等22人的卡通版頭像，另設有機會、命運」等關卡。

現場也發布全國20個罷免連署站，並高喊口號「藍白癱瘓國政，屏東鄉親忍無可忍」，呼籲屏東鄉親及當地親友前往連署站，發揮公民力量，阻止藍白立委癱瘓台灣。

鍾佳濱表示，藍白立委挾著人數優勢，聯手刪除114年度中央總預算2075億元、凍結2600億元，「這是史上最黑暗！」胡亂刪減凍結預算，不是為人民節省荷包，而是要掐緊國家的脖子，讓政府無法做事。

他說，當中國不斷軍事騷擾威脅台灣，川普一再要求台灣增加國防預算加強防衛，這時亂刪預算誰最高興？因此民間團體才會發動罷免，挽救國家。他說，最期待的就是解散國會，全面改選，大家一起接受全民檢視及民意仲裁。

尹立表示，推動罷免一定會面對藍營地方行政壓迫及各種阻力，當初罷免韓國瑜市長能夠成功，靠的就是創意，才能突破困難。青鳥代表柯韋辰表示，年輕世代透過集思廣益、創意發想，以民主大富翁遊戲方式，向大眾傳達大罷免行動的重要性。