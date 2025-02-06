快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

綠指遮蔽提案人涉圖利 吳春城駁為大罷免抹黑壯促法

中央社／ 台北6日電

民進黨團書記長陳培瑜指總預算案立法院審查報告遮蔽提案人，並點名若民眾黨立委吳春城沒圖利，為何要遮蔽主決議提案人名字。吳春城今天表示，提案並沒有遮蔽提案人，民進黨不要為了大罷免就抹黑壯促法。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也透過聲明指出，各黨團或立委的預算提案經院會三讀通過後，議事處人員會轉成pdf檔案或繕打成文字，再咨請總統公告，陳培瑜抹黑前是否應先做功課。

陳培瑜昨天指出，立法院成國眾兩黨遮羞布，總預算案審查報告遮遮掩掩，並點名吳春城提案要求行政院督促國發會及各目的事業主管機關為「壯世代政策與產業發展促進法」配合辦理業務。陳培瑜質疑，如果民眾黨吳春城堅決壯促法沒有圖利之嫌，為何連主決議都要遮蔽提案黨團及提案者的名字。

對於陳培瑜指控，吳春城今天出席民眾黨新春團拜時受訪指出，他們提出的預算提案都沒有遮蔽提案人，為何沒有顯示，可能要問議事處，民進黨不要為了大罷免，就抹黑3黨過去有共識的壯促法。

陳智菡透過聲明回應，各黨團或立委的預算提案經院會三讀通過後，就是立法院的共同決議，而非個別立委的提案；三讀後議事處人員會轉成pdf檔案或繕打成文字，再咨請總統公告。

陳智菡表示，三讀後既已是法律公文書，自然不會也不需再列上提案人，例如113年度中央政府總預算案、106年度附屬基金預算也都是遮蔽提案人後轉檔提送總統府，陳培瑜抹黑前是否應先做功課。

陳智菡指出，總預算案目前立法院議事人員還在內部整理作業中，根本還沒送到總統府請總統公告，反問陳培瑜是從哪裡偷偷拿到作業中的內部文件，拿著總統還沒收到的公文、來路不明的文件亂噴人，「該不會也是偷偷開鎖去偷來的」。

吳春城 民眾黨 立法院 罷免 陳智菡

延伸閱讀

綠委指總預算報告成遮羞布 民眾黨團反嗆偷公文亂抹黑

新會期優先法案 藍白將開會討論

綠委將提案廢「壯促法」 洪孟楷：人格毀滅在野陣營

綠委質疑吳春城推壯世代涉私利 關注被凍預算因應

相關新聞

最強母雞回娘家！盧秀燕立院合體韓國瑜 藍委拉抬反罷氣勢

台中市長盧秀燕今睽違6年多返回娘家立法院宣傳新丁粄節。對於大罷免潮，盧秀燕表示尊重罷免權，但也強調台灣國泰民安很重要。由...

花蓮罷免案民眾爆遭「查水表」 中選會：已違法要求說明

花蓮近日有罷團發起罷免國民黨立委傅崐萁，民眾爆出有戶政人員到家中「查水表」。中央選舉委員會表示，戶政事務所人員至提議人戶...

游盈隆：執政黨一再喊在野黨何不倒閣 非常丟臉

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，面對台灣憲政史上破天荒的政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事，試圖搞大罷免以化解...

猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

民進黨前立委高嘉瑜猛打國民黨立委李彥秀房產申報爭議。正值大罷免潮，外界不免聯想高近日砲火猛烈，是否提前布局若罷免成功後的補選？高嘉瑜今承諾，如果港湖需要補選，「我本人不會去爭取參加補選，這個我可以跟大家承諾。」

盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

罷免話題持續，台中市長盧秀燕今回立院宣傳「新丁粄節」時感嘆，民進黨立法院黨團總召柯建銘「老柯」怎變血氣方剛？每天喊打喊殺；立法院長韓國瑜也說，柯建銘暴戾之氣太重，是需要吃丁粄，希望吃兩個讓老婆懷孕，可讓以更祥和。

路易莎捲大罷免戰爭 賴士葆：青鳥恐嚇像極紅衛兵

路易莎咖啡因埔里酒廠門市謝絕政治活動進入遭罷免團體出征，國民黨立委賴士葆今批，青鳥恐嚇行徑像極了紅衛兵，民進黨用惡意罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。