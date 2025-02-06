綠指遮蔽提案人涉圖利 吳春城駁為大罷免抹黑壯促法

民進黨團書記長陳培瑜指總預算案立法院審查報告遮蔽提案人，並點名若民眾黨立委吳春城沒圖利，為何要遮蔽主決議提案人名字。吳春城今天表示，提案並沒有遮蔽提案人，民進黨不要為了大罷免就抹黑壯促法。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也透過聲明指出，各黨團或立委的預算提案經院會三讀通過後，議事處人員會轉成pdf檔案或繕打成文字，再咨請總統公告，陳培瑜抹黑前是否應先做功課。

陳培瑜昨天指出，立法院成國眾兩黨遮羞布，總預算案審查報告遮遮掩掩，並點名吳春城提案要求行政院督促國發會及各目的事業主管機關為「壯世代政策與產業發展促進法」配合辦理業務。陳培瑜質疑，如果民眾黨吳春城堅決壯促法沒有圖利之嫌，為何連主決議都要遮蔽提案黨團及提案者的名字。

對於陳培瑜指控，吳春城今天出席民眾黨新春團拜時受訪指出，他們提出的預算提案都沒有遮蔽提案人，為何沒有顯示，可能要問議事處，民進黨不要為了大罷免，就抹黑3黨過去有共識的壯促法。

陳智菡透過聲明回應，各黨團或立委的預算提案經院會三讀通過後，就是立法院的共同決議，而非個別立委的提案；三讀後議事處人員會轉成pdf檔案或繕打成文字，再咨請總統公告。

陳智菡表示，三讀後既已是法律公文書，自然不會也不需再列上提案人，例如113年度中央政府總預算案、106年度附屬基金預算也都是遮蔽提案人後轉檔提送總統府，陳培瑜抹黑前是否應先做功課。

陳智菡指出，總預算案目前立法院議事人員還在內部整理作業中，根本還沒送到總統府請總統公告，反問陳培瑜是從哪裡偷偷拿到作業中的內部文件，拿著總統還沒收到的公文、來路不明的文件亂噴人，「該不會也是偷偷開鎖去偷來的」。