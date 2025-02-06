「台灣尚勇全台送春聯」也成罷免理由 蔡其昌：沒收到小紅包不就更氣？
罷免團體「割蔡聯盟」預計今向中選會遞交罷免綠委蔡其昌提議書，領銜人高富源今聲明，蔡當立委毫無作為，擔任其他團體負責人比當立委更為上心，還創立「台灣尚勇」春聯全台發送，因此組「割蔡聯盟」罷免。
蔡隨後在臉書回應，其中一個主要理由是「創立台灣尚勇春聯全台發送」，蛤？並標註「那沒收到小紅包不就更氣」。
蔡其昌的發文，馬上引起網友熱議，其中醫師杜承哲還留言，「背後的意思難道是說：『太糟糕了，竟然讓台灣得到世界冠軍！罷免你！』好喔那真的隨便他們囉」，蔡其昌隨後也在其下親回，杜承哲醫師「我錯了」。
全台罷免潮議題發燒，台中6藍營立委「無一倖免」，另有公民團體今年1月25日起發動罷免綠營立委蔡其昌、何欣純，由國民黨台中市黨部代發通知「應援」，引起熱議，也就是台中8席藍綠立委全罷。
高富源今發聲明表示，蔡其昌身為台中市第一選舉區的立委，質疑蔡毫無作為，陷入司法不當關說案，並指蔡未專注立委本業，反而對擔任其他團體負責人比當立委更為上心，甚至創立「台灣尚勇」春聯全台發送，空有虛名，因此組「割蔡聯盟」罷免。
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