柯建銘：沒跟賴總統不合 與台灣每個人都很合
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪提及大罷免等議題，也說他不僅沒有跟總統賴清德、行政院長卓榮泰不合，還跟台灣每一個人都很合，因為他跟民意站在一起，民意才是最大後盾。
柯建銘在今天播出的Yahoo TV「齊有此理」專訪節目中提及大罷免議題，並說從現在開始到8月底，才是真正的開始，但始戰就是終戰，而且這場戰爭兩邊對峙的點在於，一邊是要保護國家人民安全，另一邊則是要出賣國家人民安全，完全顛倒。
主持人王時齊詢問是否擔心大罷免會降溫，柯建銘回應不會，也說這半年時間會一直宣傳，況且國民黨這一年多來在立法院怎麼亂搞，有很多故事說不完，國民黨講的話顛倒看就好，民進黨會以民意優先，因為不在民意的基礎上都會倒，民意才是最大後盾，民進黨喚起民意， 國民黨則是反民意。
對於台灣民眾黨立委黃國昌要求賴總統對大罷免表態，柯建銘說，黃國昌是被判政治死刑的人，不管點名誰，都沒有人會理，相關言論也毫無參考價值，無法說服任何一個人。
柯建銘提到，賴總統替大家保護國家安全，相信歷史的桂冠一定會戴在賴總統身上，而他不僅沒有跟賴總統、卓榮泰不合，還跟台灣每一個人都很合。
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