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影／宜蘭罷免陳俊宇連署高喊滿城「封宇」陳俊宇呼籲理性

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭罷免陳俊宇立委公民團體今天設置滿城「封宇」連署據點，吸引不少民眾前往連署，由於陳俊宇在立法院未支持增加宜蘭縣128億元預算補助的財劃法修正案，使得民眾連署時大罵過分，也有人批評他立委表現不佳，罷免換人做。陳俊宇回應，罷免他的理由有點牽強，呼籲民團理性。

支持罷免行動群眾高喊「滿城封宇、罷免陳俊宇！」公民團體強調，陳俊宇立委當選以來，未能有效履行民代職責，與選民期待有落差，問政表現不佳，未能積極關心地方發展，連立法院提出財劃法修正，可以由政府再增加編列128億元預算補助宜蘭，為何陳俊宇立委不支持？甚至在多次重要議題上不表態或消極應對，嚴重影響宜蘭發展，讓選民失望。

連署民眾受訪表示，陳俊宇當立委做得不好；也有人批評陳俊宇「很過分」，不支持有利宜蘭財政預算的財劃法，把宜蘭人放在哪裡？更有人大罵，民進黨高官貪汙那麼多，為何不罷免？混蛋！支持罷免掉陳俊宇，選出國民黨的也好、民眾黨的也好。

罷免陳俊宇滿城「封宇」陣線聯盟表示，罷免非惡意攻擊，而是善盡民主監督機制，唯有讓不適任政治人物下台，才能促進地方進步與發展。目前兩個罷免連署點，位於宜蘭市女中路二段231巷椰子樹旁、羅東鎮中興路捐血車旁，每天上午9時至12時；國民黨縣議員服務處雖非連署站，也可配合服務選民，請積極參與連署。

陳俊宇隨後回應表示，上任以來兢兢業業，努力為宜蘭爭取更多建設，包括成功爭取國5銜接蘇花改提高經費至370億、陽明交通大學附設醫院二期擴建經費59.21億、鐵路高架地方配合款下修至57.83億等；在立法院兩個會期，近100%質詢與出席率、連署 617 項法案，地方服務方面也與團隊完成1992件選民服務，解決鄉親問題。

罷免陳俊宇理由包括未支持財劃法、替林姿妙討回公道，陳俊宇表示，理由有點牽強，相關競爭型計畫如果因為財劃法，中央與地方補助、配合款重新調整，相關重大建設會不會造成更劇烈影響？建設無法向前；至於林姿妙官司案尊重司法，盼公民團體理性。

民進黨縣議會黨團反批藍白操弄民意，總召陳文昌譴責罷團以虛假言論和荒謬理由操弄公眾的行徑，呼籲有識之士拒絕被政治勢力牽著鼻子走，別讓政治算計得逞。

民眾冒雨穿著雨衣，簽名連署罷免立委陳俊宇。記者戴永華／攝影
民眾冒雨穿著雨衣，簽名連署罷免立委陳俊宇。記者戴永華／攝影
宜蘭滿城「封宇」罷免團體舉牌抗議陳俊宇，沒有支持可增加宜蘭縣128億元財政預算的財劃法。記者戴永華／攝影
宜蘭滿城「封宇」罷免團體舉牌抗議陳俊宇，沒有支持可增加宜蘭縣128億元財政預算的財劃法。記者戴永華／攝影
面對罷免行動，陳俊宇表示，罷免他的兩個理由有點牽強，希望公民團體理性。記者戴永華／攝影
面對罷免行動，陳俊宇表示，罷免他的兩個理由有點牽強，希望公民團體理性。記者戴永華／攝影
宜蘭罷免陳俊宇立委公民團體及群眾，高喊「滿城封宇，罷免陳俊宇」。記者戴永華／攝影
宜蘭罷免陳俊宇立委公民團體及群眾，高喊「滿城封宇，罷免陳俊宇」。記者戴永華／攝影
滿城「封宇」罷免連署地點，位於宜蘭市女中路二段231巷椰子樹旁、羅東鎮中興路捐血車旁，每天上午9時至12時。記者戴永華／攝影
滿城「封宇」罷免連署地點，位於宜蘭市女中路二段231巷椰子樹旁、羅東鎮中興路捐血車旁，每天上午9時至12時。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 罷免 財劃法 陳俊宇

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