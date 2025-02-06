猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加

民進黨前立委高嘉瑜猛打國民黨立委李彥秀房產申報爭議。正值大罷免潮，外界不免聯想高近日砲火猛烈，是否提前布局若罷免成功後的補選？高嘉瑜今承諾，如果港湖需要補選，「我本人不會去爭取參加補選，這個我可以跟大家承諾。」

高嘉瑜今天受訪表示，針對她近日質疑李彥秀的美國房產申報爭議，從昨天到今天，有很多人質疑高嘉瑜是為了個人私心想來參加補選，她說，她個人沒有任何私心，這個議題是她從一年前就要求李彥秀要說明清楚，因為最近又有很多網友關心，才將問題再提出來。