猛轟李彥秀為罷免？高嘉瑜承諾：若有補選我不會爭取參加
民進黨前立委高嘉瑜猛打國民黨立委李彥秀房產申報爭議。正值大罷免潮，外界不免聯想高近日砲火猛烈，是否提前布局若罷免成功後的補選？高嘉瑜今承諾，如果港湖需要補選，「我本人不會去爭取參加補選，這個我可以跟大家承諾。」
高嘉瑜今天受訪表示，針對她近日質疑李彥秀的美國房產申報爭議，從昨天到今天，有很多人質疑高嘉瑜是為了個人私心想來參加補選，她說，她個人沒有任何私心，這個議題是她從一年前就要求李彥秀要說明清楚，因為最近又有很多網友關心，才將問題再提出來。
高嘉瑜說，現在罷免李彥秀第一階段連署送件，雖距離罷免還有很長時間，但她不希望她個人關係影響罷免活動或影響相關公民團體運動，她希望是公民團體自發性發起罷免，未來如果港湖需要補選，她今天也承諾「我本人也不會去爭取來參加這次的補選」，但踢爆李彥秀的財產申報爭議這件事，她認為是所有人都應該挺身而出、責無旁貸的事情。
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