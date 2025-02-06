高雄雙罷劫團隊今起擴大連署據點 衝至5千份下周送件

高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊擴大連署據點，今天起與司法改革黨高雄市黨部合作，前往新興區六合一路增設連署點，今早尚未正式啟動就有市民在場等候。罷免團隊表示，許智傑與黃捷的連署數雙雙突破3500份，今天起更採流動連署方式邀請更多人參與，最晚下周五送往中選會審查。

高雄雙罷劫團隊發動罷免民進黨鳳山立委許智傑，以及涵蓋鼓山、鹽埕及前金等地的高雄第六選區立委黃捷。今天起增加新興區連署站，並前往捷運美麗島站、南華觀光商圈、六合觀光夜市等地擺攤或採取流動連署。

團隊發言人徐尚賢指出，鳳山收件良好，但也有很多選民反映， 鳳山距離住家太遠，所以今天起在新興區六合一路設連署站，方便鼓山、鹽埕及前金選民連署，會努力至最後時刻。

徐尚賢說，直至昨天為止，許、黃兩人的連署人數早已衝破一階門檻，總數達3500分左右，但他們希望可以衝至5千份再送，預計下周五之前會送件。

連署罷免黃捷的陳小姐說，賴清德總統上任後搞內鬥，無差別罷免毫無道理，非常可惡，民主制度與精神應該是輸了就輸了，少數服從多數，不該重內鬥而輕內政。此外，她是黃捷的雄女學姐，非常不認同黃捷在立法院半夜偷開門，提案少且對於代母孕母等案專業不足，希望黃捷下台。