拒罷免收件惹議 台酒澄清沒壓力、馬文君籲相互尊重

有罷免志工3日在路易莎咖啡埔里酒廠門市收件，酒廠幹部制止並稱「馬文君問要怎麼答覆」。台灣菸酒公司今天表示，總公司、埔里酒廠沒受壓力。立委馬文君說，尊重挺罷免朋友，但也要讓人選擇舒適方式做生意。

有民眾日前在路易莎咖啡埔里酒廠門市進行罷免立委連署收件。這家門市事後透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動。

根據當時影片，進行連署相關作業民眾與另一方爭論，民眾強調行為與店家無合作，勿打擾店家，她們無黨無派，是行使公民行動，也無任何政黨幫助；埔里酒廠人員則表示歡迎在此坐整天，但「不要在門口這樣擺」，甚至說「馬文君要是問，我們要怎麼澄清答覆」。

埔里酒廠屬於台灣菸酒公司，台酒公司發言人、副總經理廖志堅今天接受中央社記者訪問表示，總公司沒受到國民黨立委馬文君壓力，埔里酒廠應該也沒有受到壓力。

廖志堅表示，當天埔里酒廠現場人員為副廠長、酒廠工會理事長。廖志堅說，他是代表說明公司立場，而非個人偏好，對於個人偏好不予置評。

廖志堅昨天說，台酒是國營企業，是廣義公務機關，如同政府機構要保持中立，和縣市政府、學校、公共運輸場站一樣，禁止選舉、罷免活動入內；路易莎咖啡埔里酒廠門市在酒廠營業範圍內，因此須保持中立。

「ALL罷馬志工團」昨天夜間發布聲明表示，3日下午埔里酒廠幾名長官突然前來，抗議團隊成員在路易莎的行為，並揚言報警驅趕，因路易莎店面是向埔里酒廠承租，這些長官當下要求路易莎禁止客人從事任何與政黨有關政治活動。

志工團表示，為避免店家困擾，一直有固定消費、避免占位，期間也向民眾強調與店家無合作關係、不要打擾店家做生意，除靜態、低調收連署書，志工與一般消費者無異；過去2週店家未向志工表達困擾甚至驅趕，團隊很感謝路易莎埔里酒廠門市。

馬文君則是在臉書發文表示，尊重挺罷免朋友，她的團隊也會盡其所能以合法合規反罷免。千不該、萬不該就是強逼不願捲入戰火的人，攪亂平民百姓生活。

馬文君呼籲，讓每個人能選擇自己舒適方式生活、工作、做生意、表達或不表達意見；她會迎戰罷免，同時守護南投。