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游盈隆：執政黨一再喊在野黨何不倒閣 非常丟臉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，面對台灣憲政史上破天荒的政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事，試圖搞大罷免以化解憲政僵局，更是徒增紛擾而已。民進黨作為執政黨，一再喊在野黨何不倒閣，非常不妥、丟臉，簡直就像個無賴，不是正常民進黨人應有的表現。

游盈隆指出，台灣當前嚴重政治衝突與僵局是否有解，這是有識之士應該積極思考的問題。

當前國內政局動盪，明顯表現在幾個方面，一、立院不斷通過行政部門不願接受的法案，未來會更多；二、中央政府年度總預算案被立院以空前幅度刪減或凍結；三、總統提名大法官被立院全數否決，憲政法庭癱瘓；四、行政院長很快將四度對立院通過的法律案與預算案退回覆議；五、社會日趨動盪，大罷免野火已經點燃，相關立委正繃緊神經。

游盈隆說，這些現象是1996年台灣總統直選以來首見，嚴重性不言可喻。更令人憂心的是，這樣的政治僵局不排除會無限期持續下去，直到下次總統與國會選舉。這和傳統藍綠政黨衝突的延續與加劇，與台灣憲政體制的特質與缺陷有關。

游盈隆表示，傳統藍綠惡鬥司空見慣，如今則因柯文哲入獄，憤怒的民眾黨已毫不懸念站在民進黨的對立面，在許多關鍵時刻更與藍聯手，讓執政當局痛苦不堪。

游盈隆指出，台灣現行憲政體制最大的缺陷是缺乏有效化解憲政衝突的機制，因為總統只有被動的國會解散權。1997年第四次修憲，民進黨堅持採被動的國會解散權，有當年的時空背景；但萬萬沒想到會造成今天民進黨最痛苦的時刻。

游盈隆說，政治是可能的藝術，制度若無法化解政治僵局，就只能靠最高當局的政治智慧。還記得2000年台灣首次政黨輪替，民進黨首次執政，初嘗分裂政府的滋味，面對的是更強大、更富敵意的國民黨，但憑藉高明的政治智慧與靈活手腕，終能獲得在野黨點頭合作。當年陳水扁總統與行政院長張俊雄主張的「合作代替對抗，築巢代替築牆」，看來仍是化解今日政治僵局最需要的處方。

國民黨 民眾黨 民進黨 游盈隆 總預算 罷免

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