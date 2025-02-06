力保小雞 韓國瑜明桃園春酒合體6位遭提罷免藍委

桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也都會出席，由於適逢罷免話題，因此也引發關注。牛強調跟罷免無關，這是跟民眾工作報告，好幾個月前就跟韓約好了；不過現在確實藍軍支持者焦慮，謠言也滿天飛，那藉由這場合去講是最適合，也是回應罷免的最好方式。

大罷潮持續，本周開工日眾多民團赴中選會送件，最終送19件立委罷免案，其中桃園立委6席全都「被送件」，成討論話題。其中桃園第一選區立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」活動，韓國瑜也將出席，被外界認為是否跟罷免有關。

牛煦庭今上午出席台中東勢新丁粄節活動後受訪時強調「真的很單純」，因為當初立委選舉時起步較慢，在龜山、蘆竹、檜溪成立總部時，時任國民黨總統、副總統候選人都沒來，一直覺得對幫忙打仗的後援會成員有虧欠，所以有約定，一定要找個時間把台北的政治明星找來跟鄉親互動，這就是平常熱衷政治的志工們想看到的，「這是我跟選民的約定」。

牛煦庭表示，本來是想要趕快辦，看要用尾牙還春酒的方式，所以其實好幾個月前就跟韓國瑜敲好時間了，就是很單純的一場春酒，並沒有太多想法。他指出，自己本來就有定期跟民眾做工作報告的習慣，所以想說既然就職一年了，那就在過程中報告這一年的問政成果，再加上桃園隊在期間都團進團出，不同委員會大家都互相支援，當然就一起。簡單來說就是春酒聯歡、工作報告這兩件事而已。