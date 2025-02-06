力保小雞 韓國瑜明桃園春酒合體6位遭提罷免藍委

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聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也都會出席。圖／民眾提供
桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也都會出席。圖／民眾提供

桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也都會出席，由於適逢罷免話題，因此也引發關注。牛強調跟罷免無關，這是跟民眾工作報告，好幾個月前就跟韓約好了；不過現在確實藍軍支持者焦慮，謠言也滿天飛，那藉由這場合去講是最適合，也是回應罷免的最好方式。

大罷潮持續，本周開工日眾多民團赴中選會送件，最終送19件立委罷免案，其中桃園立委6席全都「被送件」，成討論話題。其中桃園第一選區立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」活動，韓國瑜也將出席，被外界認為是否跟罷免有關。

牛煦庭今上午出席台中東勢新丁粄節活動後受訪時強調「真的很單純」，因為當初立委選舉時起步較慢，在龜山、蘆竹、檜溪成立總部時，時任國民黨總統、副總統候選人都沒來，一直覺得對幫忙打仗的後援會成員有虧欠，所以有約定，一定要找個時間把台北的政治明星找來跟鄉親互動，這就是平常熱衷政治的志工們想看到的，「這是我跟選民的約定」。

牛煦庭表示，本來是想要趕快辦，看要用尾牙還春酒的方式，所以其實好幾個月前就跟韓國瑜敲好時間了，就是很單純的一場春酒，並沒有太多想法。他指出，自己本來就有定期跟民眾做工作報告的習慣，所以想說既然就職一年了，那就在過程中報告這一年的問政成果，再加上桃園隊在期間都團進團出，不同委員會大家都互相支援，當然就一起。簡單來說就是春酒聯歡、工作報告這兩件事而已。

牛煦庭重申，春酒活動並非密會或跟罷免有關，定期報告問政成果這是好事，除韓國瑜，張善政也會出席；現在很多藍軍支持者也很焦慮，好像都是民進黨聲音很大，謠言到處飛，那總要有東西讓支持者去講，最適合、最實際的就是有個報告場合，自然而然的合體，好好宣傳政績，就是回應罷免的最好方式。

桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，牛煦庭今上午出席台中東勢新丁粄節活動後受訪時強調「真的很單純」。記者李成蔭／攝影
桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，牛煦庭今上午出席台中東勢新丁粄節活動後受訪時強調「真的很單純」。記者李成蔭／攝影

中選會 張善政 春酒 牛煦庭 罷免 韓國瑜

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