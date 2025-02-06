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盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台中將舉辦東勢新丁粄節，市長盧秀燕今帶領市府團隊回自己「娘家」立法院宣傳，立法院長ㄕ韓國瑜、立法院副院長江啟臣。記者李成蔭／攝影
台中將舉辦東勢新丁粄節，市長盧秀燕今帶領市府團隊回自己「娘家」立法院宣傳，立法院長ㄕ韓國瑜、立法院副院長江啟臣。記者李成蔭／攝影

罷免話題持續，台中市長盧秀燕今回立院宣傳「新丁粄節」時感嘆，民進黨立法院黨團總召柯建銘「老柯」怎變血氣方剛？每天喊打喊殺；立法院長韓國瑜也說，柯建銘暴戾之氣太重，是需要吃丁粄，希望吃兩個讓老婆懷孕，可讓以更祥和。

台中將舉辦東勢新丁粄節，盧秀燕今帶領市府團隊回自己「娘家」立法院宣傳，韓國瑜、立法院副院長江啟臣及眾多立委都出席支持，現場氣氛熱絡，也彼此送上新春祝福。

盧秀燕表示，自己擔任市長6年多，今第一次因為公務回立法院娘家，過去在立法院待了20年、歷經六屆立法委員，怎麼現在自己不在就變這麼亂？她笑稱以前民進黨立法院黨團總召柯建銘「老柯」老謀深算，怎麼現在變成血氣方剛？每天喊打喊殺，替她告訴柯一下。

盧秀燕還說，她當立委時院長王金平頭髮已經夠少，現在韓國瑜頭髮更少，幾乎沒有，可見國事如麻，可喜的是，立委現在顏值提高又年輕，比她那一代還要強。她提到，剛有委員跟她講罷免，要請她幫忙站台，建議立委們都來參加新丁粄節就可以求好運。

韓國瑜則說，自己剛想到「青山依舊在，幾度夕陽紅」，要送給盧秀燕「立法院依舊在，盧秀燕越來越紅」，客家從過去唐朝時期就是顯學，盧秀燕這次回立法院，推廣台中東勢新丁粄節有他的道理，希望大家一起重視客家文化。

韓國瑜提到，紅龜吃下去，吃龜型會生男、桃型會生女，但委員中最需要吃的是柯建銘，柯現在暴戾之氣太重，希望他吃兩個，老婆懷孕可以更祥和；韓語畢，現場也哄堂大笑。江啟臣也說，剛才韓國瑜、盧秀燕都講吃丁粄的好處了，那下午朝野協商也要請韓分送給各委員。

台中將舉辦東勢新丁粄節，市長盧秀燕今帶領市府團隊回自己「娘家」立法院宣傳，立法院長ㄕ韓國瑜、立法院副院長江啟臣。記者李成蔭／攝影
台中將舉辦東勢新丁粄節，市長盧秀燕今帶領市府團隊回自己「娘家」立法院宣傳，立法院長ㄕ韓國瑜、立法院副院長江啟臣。記者李成蔭／攝影

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