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被批罷免案「查水表」 花蓮縣府：依規查核將改進

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
有網友表示有花蓮市戶政事務所人員到家中詢問連署一事，引發民眾批評花蓮縣府「查水表」。圖／翻攝「微光花蓮」臉書
有網友表示有花蓮市戶政事務所人員到家中詢問連署一事，引發民眾批評花蓮縣府「查水表」。圖／翻攝「微光花蓮」臉書

花蓮罷團發起罷免立委傅崐萁，提議書3日送交中選會，隨即發到花蓮縣選委會查對，近日傳出戶所人員到連署人家中詢問，挨批「查水表」；縣府表示，收件當日選委會依相關規定請各地戶政分工查對戶籍資料，昨天接獲反映，已立即檢討作業流程。

有網友在LINE群組指出，有自稱花蓮市戶政事務所人員按門鈴，表示受中選會委託，了解罷免單是不是他本人，詢問「中選會委託戶所人員到府訪談嗎？」不少挺罷免網友大量轉發，批評縣府「查水表」，意圖施壓。

罷傅團體「微光花蓮」也在臉書分享，詢問中選會後確認提議書副本會寄回原本戶政地，查核戶籍是否正確，但不會經過花蓮縣政府部門單位，且並不會親臨家中查核筆跡，若有筆跡相關問題，會由選委會發函通知當事人知道是否有簽名蓋章，不會經過花蓮縣政府，若公務員有上述行為，都是違法的。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天質疑，為什麼花蓮縣政府可以派人到民眾家中詢問這些問題，這是威權、這就是搞戒嚴，不要把中共那一套帶到台灣淨土；綠委王定宇轟公務機關公然違法，喊話「花蓮地檢署該偵辦了！」

對此，花蓮市戶政事務所僅說有「很大謬誤」，但不願進一步說明。花蓮縣政府說明，本月3日主辦選委會收到中選會發交的提議書，即依相關規定辦理，依規定20天要完成，時間緊迫。其中戶籍相關資料，依規定請各地戶政事務所查對，然網路反應戶所人員實地查核造成觀感不佳，內部收到民眾意見後立即檢討改進。

中選會 傅崐萁 吳思瑤 王定宇 罷免 花蓮縣政府

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