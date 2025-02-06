傳桃園6藍委找韓國瑜密會反罷免 牛煦庭：純屬腦補過度

大罷免襲來，外傳國民黨桃園市6立委找上立法院長韓國瑜，以春酒名義邀請藍營要角密會共商反罷免策略。國民黨立委牛煦庭今天駁斥，指春酒是純粹感謝後援會鄉親的支持，這些傳言「純屬腦補過度」。

國民黨桃園6立委將於明天在蘆竹舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」春酒餐敘。牛煦庭表示，他2024年選立委時，因起步比較晚，在龜山、蘆竹、檜溪成立總部時，時任國民黨總統、副總統候選人都沒來，他一直覺得對長期支持他的鄉親有虧欠，所以選後做了一個約定，把台北的政治明星找來跟鄉親互動、拍拍照、聊聊天，「這是我跟選民的約定」。

牛煦庭指出，一上任，立法院就血流成河，一年以後才以春酒的名義跟各地的後援會互動，只是因為罷免剛好是時下話題， 他覺得沒有必要做太多聯想，明天的目標就是感謝後援會一直以來的支持跟照顧。此外，他在立法院待了一年，總有一些成績，當然也會在春酒場合跟大家報告這一年來努力的成果。

牛煦庭強調，這場春酒就是單純跟選民之間的互動，台北的明星來加持，至於外傳密會、桃園市府出錢，這些純屬謠言，過度的腦補大可不定。

至於反罷免策略，牛煦庭說，不管有沒有遇到罷免，桃園隊的合作都非常緊密，不管是6位委員在不同委員會互相支援，或者共同跟市政府推動市政進展和中央補助，一直以來大家就是團進團出，都是按照節奏走，如同桃園市長張善政所講，6位立委不是沒有成績，有好的成績就大聲講，會貫徹這個目標。