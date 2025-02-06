快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜。記者陳正興／攝影

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時先祝福希望蛇年能夠國泰民安，接著再度自嘲，「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，但他把份內工作做好就好；也提到國民黨主席朱立倫說要衝刺民生法案，希望新的一年立院衝出更多福國利民法案。

立法院今天上午舉行「立法院114年新春團拜」，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等均出席，但民進黨團總召柯建銘與民進黨立委都未參加。

韓國瑜主持新春團拜致詞時表示，希望蛇年能夠國泰民安、風調雨順、家家幸福快樂，立法院工作夥伴也能夠大家精神愉快，把身體維護好，把工作做好，也希望每一位立委問政的時候，大家一樣身體健康、平安。

韓國瑜表示，立委問政一團和氣的時候，可以看到立院職員倒茶、送公文都是步伐輕盈，但立法院一團殺氣的時候，立院職員心理壓力非常巨大，連發表決卡都是謹小慎微。他呼籲大家身為公務員，不管是大螺絲、中螺絲、小螺絲，把自己分內工作做好就好。

韓國瑜話鋒一轉自嘲自己說，可以預見未來的發展這一年也一定是顛簸不已 ，「尤其是我快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」。按照民進黨總召柯建銘的說法，他已經快被罷免，但是他的心一點都不擔憂，當一天和尚敲一天鐘，把自己分內工作做好就好。

韓國瑜還提到，今天是天公生，希望立法院這一整年能夠和和氣氣，在論辯之中找出真理的道路，在爭執之中為全國民眾謀求最大的福祉。朱立倫提到向民生法案衝刺，不管是AI產業，還是運動發展條例，「這個非常、非常棒」，希望今年能衝出更多福國利民法案。

傅崐萁 朱立倫 柯建銘 江啟臣 立法院 罷免 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

面對罷免不打泥巴戰 韓國瑜、張善政連袂挺桃園6藍委

韓國瑜沙鹿玉皇殿贈護國佑民匾 憂心指台灣裡外問題多

影／大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股！

韓國瑜初二回娘家雲林西螺 發開運福袋展高人氣

相關新聞

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時先祝福希望蛇年能夠國泰民安，接著再度自嘲，「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，但他把份內工作做好就好；也提到國民黨主席朱立倫說要衝刺民生法案，希望新的一年立院衝出更多福國利民法案。

馬英九、蕭美琴指南宮參拜巧遇互動曝 馬籲罷團謹慎「對政局不好」

台北市指南宮今舉行「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」副總統蕭美琴今前往參拜，離去時更巧遇前總統馬英九，兩人簡單寒暄互道恭喜後各自離去，馬參拜完後也發放紅包袋與民互動，場面熱鬧，被問到如何看待大罷免時代來臨，馬則憂心表示，「要謹慎，對政局不好」。

游盈隆：執政黨一再喊在野黨何不倒閣 非常丟臉

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，面對台灣憲政史上破天荒的政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事，試圖搞大罷免以化解...

力保小雞 韓國瑜明桃園春酒合體6位遭提罷免藍委

桃園立委牛煦庭將於明日舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政也都會出席，由於適逢罷免話題，因此也引發關注。牛強調跟罷免無關，這是跟民眾工作報告，好幾個月前就跟韓約好了；不過現在確實藍軍支持者焦慮，謠言也滿天飛，那藉由這場合去講是最適合，也是回應罷免的最好方式。

盧秀燕嘆柯建銘血氣方剛 韓國瑜也虧吃丁粄讓妻懷孕更祥和

罷免話題持續，台中市長盧秀燕今回立院宣傳「新丁粄節」時感嘆，民進黨立法院黨團總召柯建銘「老柯」怎變血氣方剛？每天喊打喊殺；立法院長韓國瑜也說，柯建銘暴戾之氣太重，是需要吃丁粄，希望吃兩個讓老婆懷孕，可讓以更祥和。

被批罷免案「查水表」 花蓮縣府：依規查核將改進

花蓮罷團發起罷免立委傅崐萁，提議書3日送交中選會，隨即發到花蓮縣選委會查對，近日傳出戶所人員到連署人家中詢問，挨批「查水表」；縣府表示，收件當日選委會依相關規定請各地戶政分工查對戶籍資料，昨天接獲反映，已立即檢討作業流程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。