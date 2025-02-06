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支持路易莎謝絕政治活動 王鴻薇：勿影響老百姓生計

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

路易莎咖啡因埔里酒廠門市謝絕政治活動進入遭罷免團體出征，罷團更控國民黨立委馬文君施壓。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批惡劣，表示應留給商家單純安靜的環境，支持路易莎。

有罷免團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，在戶外座位區，從事罷免馬文君的連署相關事宜，遭勸阻且甚至要求離開，罷團認為是妨礙行使公民權益。業者事後收掉戶外桌椅，公告拒絕所有政黨的政治活動，遭支持罷免的網友出征，也有網友留言支持店家，引發正反論戰。

王鴻薇說，路易莎事件讓很多人憤怒，任何商家希望能夠保持純淨環境給消費者，這是自然的事情。但過程裡可以看到這些罷團使用之後，被商家提醒跟阻止，還可以帶風向，稱是馬文君要求，這是極為惡劣的做法。

王鴻薇呼籲，不管政治怎樣紛擾，應該留給商家單純安靜的環境，不應該把商家扯進來選邊站。路易莎現在謝絕政治活動，留給客人安靜環境，她非常支持。罷團不要以公民運動之名，行政治活動之實，要求商家提供場地。做政治不要做到連讓一般老百姓的生計都受到影響。

國民黨 王鴻薇 罷免 路易莎

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