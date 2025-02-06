面對罷免不打泥巴戰 韓國瑜、張善政連袂挺桃園6藍委

罷免浪潮起，桃園6席國民黨立委都被民團鎖定，第一階段提議書已送中選會，而第一選區立委牛煦庭選在明晚辦春酒，將與其他5人報告過去1年努力成果，並邀請黨內多名大咖站台，包括曾搭檔參選正副總統的立院龍頭韓國瑜與桃園市長張善政，也引發外界關注與聯想。

面對民間團體罷免行動，牛煦庭認為此舉只會在地方種下仇恨的種子，不願意與對方打「泥巴戰」，會用問政實績說服民眾，不過春酒是很早之前就想做的事，只是時間點恰巧與時事接近。

春酒邀請函寫到「過去一年，照顧提點感恩在心；新的一年，繼續戰鬥需要您的鼓勵」等語，預告會有多名藍營大咖到場，除韓國瑜、張善政往日搭檔再度合體，據悉黨主席朱立倫、立院副院長江啟臣、藍營立院總召傅崐萁、立委徐巧芯等人都受邀。

牛煦庭表示，他在競選立委時，黨內大咖助選趕場，能在一個地點停留的時間不多，有些支持者覺得可惜，而他上任後，立院也隨即進入熱戰，沒有機會辦感恩餐敘答謝地方，此次春酒除安排大家相見歡與表達感謝，也趁此機會報告過去1年問政成果。

藍營「禿子」韓國瑜、「柱子」張善政2名昔日正副總統候選人再度合體，引發外界關注。牛煦庭笑回「一切就是那麼剛好，沒有刻意安排」，他日前接受網路節目「下班不演了」訪問則指韓在立院主持會議，最清楚立委問政實績，而立委們替地方爭取建設與推動對地方有利政策，張在地方執政感受最深。