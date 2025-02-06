再批賴清德一意孤行縱容大罷免 黃國昌嗆結合公民對抗威權

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨發動所謂的大罷免，不僅在政治上毫無正當性，甚至波及無辜的攤商跟店家，賴清德總統似乎已經決定一意孤行，不僅在民進黨中常會抱持縱容的態度，事後更放任黨公職進行政治追殺，民眾黨將會結合公民對抗綠色威權。

多個公民團體發起罷免立委行動，近期有民眾遭到路易莎咖啡勸離，業者昨天回應「只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間」。民眾黨上午舉行新春團拜活動，黃國昌受訪時表示，民進黨發動所謂的大罷免，不僅在政治上毫無正當性，現在已經波及無辜攤商跟店家，甚至把台灣搞得烏煙瘴氣，而且可說是毫無人性。

黃國昌直言，只要不順民進黨的意就被出征攻擊，絕對不是台灣社會樂見的狀況，民進黨主席賴清德似乎已經決定一意孤行，繼續放任民進黨立委柯建銘、沈伯洋等人，引導台灣社會走上對立衝突的局面，民眾黨覺得非常遺憾，「守護台灣民主、對抗綠色威權，不讓民進黨政府繼續撕裂台灣社會，相信是全體人民共同的希望。」

黃國昌指出，從春節期間到立法院開工，自己都是以非常懇切的心態，一再呼籲賴總統以台灣跟蒼生為念，明確表態反對民進黨發動大罷免，只不過對方依然選擇一意孤行，為了創造民進黨的政治利益，透過最威權的心態撕裂台灣社會，不僅對此事持續抱持縱容的態度，更放任柯建銘進行抹紅抹黑、無差別式的政治攻擊。

黃國昌表示，看到民進黨持續撕裂台灣社會，很多自主公民都感到非常憤怒，希望能夠集結對抗綠色威權，團結起來共同守護台灣民主，接下來民眾黨也會協助他們站出來，「我們一定會有非常實體的活動，共同展現守護台灣民主、熱愛土地的具體行動。」

媒體詢問，黃國昌點名多名民進黨立委，揚言下鄉宣講不適任事蹟等，民進黨立委王義川昨天反嗆，願意陪在旁邊開直播宣傳國會亂象。黃國昌聽聞後反諷，「那位綜藝咖立委，要辦活動自己去辦，不要搞得像所謂的四叉貓，別人辦活動要跑來蹭，這樣不好吧。」

黃國昌也說，堂堂一個大立委，雖然只是綜藝咖，「專門喜歡跑到別人的活動來蹭，毫無格局」，而他也想要請教賴總統，民進黨過去在選舉期間，所謂要搶救的那位大兵，這種跑來蹭的行為，是否經過黨主席授意。