快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

再批賴清德一意孤行縱容大罷免 黃國昌嗆結合公民對抗威權

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）上午出席民眾黨新春團拜儀式。記者余承翰／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）上午出席民眾黨新春團拜儀式。記者余承翰／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨發動所謂的大罷免，不僅在政治上毫無正當性，甚至波及無辜的攤商跟店家，賴清德總統似乎已經決定一意孤行，不僅在民進黨中常會抱持縱容的態度，事後更放任黨公職進行政治追殺，民眾黨將會結合公民對抗綠色威權。

多個公民團體發起罷免立委行動，近期有民眾遭到路易莎咖啡勸離，業者昨天回應「只專注於提供平價精品的美味咖啡及優質的空間」。民眾黨上午舉行新春團拜活動，黃國昌受訪時表示，民進黨發動所謂的大罷免，不僅在政治上毫無正當性，現在已經波及無辜攤商跟店家，甚至把台灣搞得烏煙瘴氣，而且可說是毫無人性。

黃國昌直言，只要不順民進黨的意就被出征攻擊，絕對不是台灣社會樂見的狀況，民進黨主席賴清德似乎已經決定一意孤行，繼續放任民進黨立委柯建銘、沈伯洋等人，引導台灣社會走上對立衝突的局面，民眾黨覺得非常遺憾，「守護台灣民主、對抗綠色威權，不讓民進黨政府繼續撕裂台灣社會，相信是全體人民共同的希望。」

黃國昌指出，從春節期間到立法院開工，自己都是以非常懇切的心態，一再呼籲賴總統以台灣跟蒼生為念，明確表態反對民進黨發動大罷免，只不過對方依然選擇一意孤行，為了創造民進黨的政治利益，透過最威權的心態撕裂台灣社會，不僅對此事持續抱持縱容的態度，更放任柯建銘進行抹紅抹黑、無差別式的政治攻擊。

黃國昌表示，看到民進黨持續撕裂台灣社會，很多自主公民都感到非常憤怒，希望能夠集結對抗綠色威權，團結起來共同守護台灣民主，接下來民眾黨也會協助他們站出來，「我們一定會有非常實體的活動，共同展現守護台灣民主、熱愛土地的具體行動。」

媒體詢問，黃國昌點名多名民進黨立委，揚言下鄉宣講不適任事蹟等，民進黨立委王義川昨天反嗆，願意陪在旁邊開直播宣傳國會亂象。黃國昌聽聞後反諷，「那位綜藝咖立委，要辦活動自己去辦，不要搞得像所謂的四叉貓，別人辦活動要跑來蹭，這樣不好吧。」

黃國昌也說，堂堂一個大立委，雖然只是綜藝咖，「專門喜歡跑到別人的活動來蹭，毫無格局」，而他也想要請教賴總統，民進黨過去在選舉期間，所謂要搶救的那位大兵，這種跑來蹭的行為，是否經過黨主席授意。

柯建銘 民眾黨 民進黨 罷免 賴清德 路易莎 黃國昌

延伸閱讀

影／號召公民反罷免 黃國昌預告有「非常實體的活動」

要求賴總統表態反罷免被冷回 黃國昌嗆不會袖手旁觀

黃國昌不排斥新北藍白共推 藍：國民黨有初選制度

黃國昌請假代理主席力拚黨魁選舉 黨務暫交周榆修負責

相關新聞

馬英九、蕭美琴指南宮參拜巧遇互動曝 馬籲罷團謹慎「對政局不好」

台北市指南宮今舉行「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」副總統蕭美琴今前往參拜，離去時更巧遇前總統馬英九，兩人簡單寒暄互道恭喜後各自離去，馬參拜完後也發放紅包袋與民互動，場面熱鬧，被問到如何看待大罷免時代來臨，馬則憂心表示，「要謹慎，對政局不好」。

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

立法院今天舉行新春團拜，立法院長韓國瑜致詞時先祝福希望蛇年能夠國泰民安，接著再度自嘲，「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，但他把份內工作做好就好；也提到國民黨主席朱立倫說要衝刺民生法案，希望新的一年立院衝出更多福國利民法案。

支持路易莎謝絕政治活動 王鴻薇：勿影響老百姓生計

路易莎咖啡因埔里酒廠門市謝絕政治活動進入遭罷免團體出征，罷團更控國民黨立委馬文君施壓。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批惡劣，表示應留給商家單純安靜的環境，支持路易莎。

面對罷免不打泥巴戰 韓國瑜、張善政連袂挺桃園6藍委

罷免浪潮起，桃園6席國民黨立委都被民團鎖定，第一階段提議書已送中選會，而第一選區立委牛煦庭選在明晚辦春酒，將與其他5人報告過去1年努力成果，並邀請黨內多名大咖站台，包括曾搭檔參選正副總統的立院龍頭韓國瑜與桃園市長張善政，也引發外界關注與聯想。

再批賴清德一意孤行縱容大罷免 黃國昌嗆結合公民對抗威權

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨發動所謂的大罷免，不僅在政治上毫無正當性，甚至波及無辜的攤商跟店家，賴清德總統似乎已經決定一意孤行，不僅在民進黨中常會抱持縱容的態度，事後更放任黨公職進行政治追殺，民眾黨將會結合公民對抗綠色威權。

影／號召公民反罷免 黃國昌預告有「非常實體的活動」

民眾黨立院黨團總召黃國昌上午出席民眾黨新春團拜儀式，談到昨晚他上「館長」陳之漢的直播喝路易莎，他表示是力挺無辜店家，批評民進黨發動的大罷免不只在政治上毫無正當性，已經把台灣社會搞得烏煙瘴氣，並說接下來會有實體的活動來反抗民進黨的大罷免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。