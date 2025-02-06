馬英九、蕭美琴指南宮參拜巧遇互動曝 馬籲罷團謹慎「對政局不好」

台北市指南宮今舉行「玉皇聖誕護國祈安禮斗大法會」副總統蕭美琴今前往參拜，離去時更巧遇前總統馬英九，兩人簡單寒暄互道恭喜後各自離去，馬參拜完後也發放紅包袋與民互動，場面熱鬧，被問到如何看待大罷免時代來臨，馬則憂心表示，「要謹慎，對政局不好」。

蕭美琴今早約8時35分在前國策顧問黃承國、民進黨議員王閔生等人陪同下抵達指南宮參拜致詞，約20分鐘離去，面對媒體詢問大罷免、國際時事等議題皆未回應，不過就在離開路上巧遇正前往參拜馬英九，兩人見面握手、互道恭喜，馬更向蕭表示已連續18年都來參拜，簡單寒暄後雙方道別離去。

而相較蕭美琴快閃，馬英九今參拜完後，在立委賴士葆、國民黨議員鍾沛君等代表也走到廟廣場發送紅包袋給民眾互動熱絡，馬致詞更強調，「風調雨順災難少，國泰民安出口多，兩岸和平交流旺」離去被媒體問到「賴政府阻擋兩岸觀光？」馬微微點頭未做回應，談到大罷免時代來臨，更直言「要謹慎、謹慎…」、「對政局不好」。

陪同參拜的賴士葆目前也正遭罷團連署罷免，罷團更喊話10日要在聯電創辦人曹興誠帶領下送件，賴今天被媒體問到馬英九來是不是也特別幫忙打氣時表示，「對於罷團行動都尊重」，馬已經第18年來到這參拜，今年他也特別強調「國泰民安」，顯見馬對國家大事擔心。