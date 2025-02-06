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路易莎謝絕政治活動遭出征 館長用新台幣支持「喝爆」
大罷免潮持續，不過，日前傳出路易莎埔里酒廠門市因公告「謝絕所有黨派的政治活動」遭出征，國民黨多名立委串在各自社群平台貼出喝路易莎飲料的照片表達力挺。「館長」陳之漢也在「飆捍」臉書PO出他到路易莎消費的影片，喝飲料並豎起大拇指比讚。
館長昨晚在臉書發文，寫「喝爆路易莎」，影片中他驅車到一家路易莎門市外帶飲品，掏出厚厚一疊千元大鈔，抽出6張付錢，各式飲品擺滿桌，他開懷暢飲比讚。
網友打趣，「這個男人，要害人沒東西喝了」、「我現在到2028只喝路易莎」、「路易莎員工：我真是謝謝你啊（累爆）」、「用新台幣支持路易莎」、「我是店員的話會想哭耶」。
其他網友表示，「人家就是營業場所，只想好好做生意，為什麼政治硬要扯上店家，這行為跟中共逼去中國發展的藝人表態有什麼區別？這是想告訴世界台灣是假民主嗎」、「去自己家門口擺」、「真的超莫名其妙，要招罷免請去馬路邊公園人行道公共區域，跑去人家做生意的地方搞什麼東西，人家是有付租金，還不能趕了？你罷免團體付租金了嗎？怎麼不自己去租個攤位擺」、「喝咖啡純享受，為什麼要被政治紛擾干擾」。
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