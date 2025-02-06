路易莎謝絕政治活動遭出征 館長用新台幣支持「喝爆」

大罷免潮持續，不過，日前傳出路易莎埔里酒廠門市因公告「謝絕所有黨派的政治活動」遭出征，國民黨多名立委串在各自社群平台貼出喝路易莎飲料的照片表達力挺。「館長」陳之漢也在「飆捍」臉書PO出他到路易莎消費的影片，喝飲料並豎起大拇指比讚。

館長昨晚在臉書發文，寫「喝爆路易莎」，影片中他驅車到一家路易莎門市外帶飲品，掏出厚厚一疊千元大鈔，抽出6張付錢，各式飲品擺滿桌，他開懷暢飲比讚。

網友打趣，「這個男人，要害人沒東西喝了」、「我現在到2028只喝路易莎」、「路易莎員工：我真是謝謝你啊（累爆）」、「用新台幣支持路易莎」、「我是店員的話會想哭耶」。