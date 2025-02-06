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綠委提解散國會 游淑慧曝原來大罷免目的是「賭輸翻桌」
多個公民團體罷免藍委一階連署已送中選會，民進黨立委沈伯洋昨表示希望黨中央跳出來，並稱總統府、行政院不適合出來喊罷免，但應探求倒閣、解散國會的可能性。國民黨議員游淑慧今天在臉書問「大罷免的目的...民進黨只要選輸就要重選？」
游淑慧昨與民進黨立委張宏陸同台政論節目，兩人在節目上針對罷免、解散國會等議題有激烈討論，游淑慧也在臉書說，「只要民進黨選輸，就要解散國會重選？為什麼？為什麼？為什麼？才選完一年為什麼解散國會？去年的民意不是民意？」
游說，「張宏陸自己是立委，自己說要解散國會，丟不丟臉？張宏陸委員還說：台灣是內閣制，我當場奉勸他：你想清楚再講話，你好好讀讀書吧。」
游淑慧在臉書表示，如果是台灣是內閣制，那就是多數黨組閣，內閣要向國會負責。而不是像現在這樣子，由一個沒有民意基礎的人當行政院長，一天到晚挑戰立法院多數民意。「原來…民進黨想的不是罷免，而是賭輸翻桌、解散國會重選？」她也在文末標註「憑什麼？」
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