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大罷免適用舊法？學者槓上中選會
大罷免潮延燒，各罷免團體欲在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，引發適用新舊法的問題。但有學者與中選會對適用新舊法，見解大相逕庭。
選罷法「連署加嚴」修法，行政院於春節前提出覆議，立法院長韓國瑜今將召集朝野協商，國民黨團要求十一日表決處理覆議案，且藍白黨團都主張不用邀行政院長卓榮泰報告，「趕快處理，大家都知道不會過。」新法的覆議案處理後，仍待總統公布生效，因此出現適用法律的空窗期。
選罷法第一三一條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」但前監委、開南大學法律系副教授仉桂美表示，程序上應「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。
針對仉桂美說法，中選會解釋，為避免發生同一種罷免部分適用舊法，另一部分適用新法，選罷法第一三一條特增列規定，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法，此為特別規定；反之，罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法。
雲林科技大學科技法律所教授楊智傑認為，合理的解釋是，目前第一階段，既已提出提議書件，適用舊法；但因提議書件尚需審查，只要還未通過審查，在第二階段連署開始前，新法生效，則在第二階段的連署就要適用新法。
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