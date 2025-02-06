聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免適用舊法？學者槓上中選會

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋唐筱恬／台北報導
罷免團體2月3日前往中選會遞送罷免國民黨立委委提議書。圖／聯合報系資料照片
罷免團體2月3日前往中選會遞送罷免國民黨立委委提議書。圖／聯合報系資料照片

罷免潮延燒，各罷免團體欲在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，引發適用新舊法的問題。但有學者與中選會對適用新舊法，見解大相逕庭。

選罷法「連署加嚴」修法，行政院於春節前提出覆議，立法院長韓國瑜今將召集朝野協商，國民黨團要求十一日表決處理覆議案，且藍白黨團都主張不用邀行政院長卓榮泰報告，「趕快處理，大家都知道不會過。」新法的覆議案處理後，仍待總統公布生效，因此出現適用法律的空窗期。

選罷法第一三一條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」但前監委、開南大學法律系副教授仉桂美表示，程序上應「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。

針對仉桂美說法，中選會解釋，為避免發生同一種罷免部分適用舊法，另一部分適用新法，選罷法第一三一條特增列規定，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法，此為特別規定；反之，罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑認為，合理的解釋是，目前第一階段，既已提出提議書件，適用舊法；但因提議書件尚需審查，只要還未通過審查，在第二階段連署開始前，新法生效，則在第二階段的連署就要適用新法。

罷免

延伸閱讀

大罷免無法叫停？ 學者籲綠善用行政權

罷免蘇巧慧、吳琪銘 超過2千份連署書預計周五送件

雙和罷免團隊2月10日送件 音樂人朱約信擔任罷免領銜人

影／罷免林沛祥連署中綠協助？基隆黨部：尊重黨員個人意志

相關新聞

咖啡廳拒罷免連署惹議 路易莎：24字回應避談政治

有公民團體到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離，引發網友論戰；對此，路易莎咖啡僅回應「路易莎只專注於...

路易莎遭出征 柳采葳轟青鳥式民主：不讓連署你就爛

大罷免潮，路易莎有門市因拒絕政治活動遭出征，國民黨議員柳采葳質疑，店家拒絕政治活動竟被青鳥出征，被罵「爛店家」等，甚至被...

大罷免適用舊法？學者槓上中選會

大罷免潮延燒，各罷免團體欲在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，引發適用新舊法的問題。但有學者與中選會對適用新舊法，見解...

賴總統未回應大罷免議題 白：不會袖手旁觀

針對民進黨立院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨代理主席黃國昌呼籲賴清德總統在昨天民進黨中常會表態，並邀賴總統辯論。但...

路易莎遭出征 藍委喝咖啡力挺

全台罷免立委行動持續延燒，有團體利用「路易莎」咖啡埔里酒廠門市進行罷免立委馬文君的連署收件，引發爭議。業者事後收掉戶外桌...

大罷免無法叫停？ 學者籲綠善用行政權

「賴政府應該善用預算被刪的狀況，設法影響立法院，讓藍白順勢倒閣！」學者陳俐甫針對大罷免議題5日受訪時指出，國會朝小野大、在野黨不願退讓已注定無解，但民進黨也擔心大罷免有反作用力，目前只有總召柯建銘在推動。學者曲兆祥受訪時仍建議，具有主動權的執政黨應該開啟協商，減少社會對立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。