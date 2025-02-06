賴總統未回應大罷免議題 白：不會袖手旁觀

針對民進黨立院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨代理主席黃國昌呼籲賴清德總統在昨天民進黨中常會表態，並邀賴總統辯論。但民進黨主席賴清德昨未提及罷免議題，卻表示當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，勢必影響到台灣面對國際局勢變化的處理能力。

針對總預算被刪凍，賴清德表示，這種先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處，希望在野黨能夠再次審慎評估。民進黨發言人韓瑩則表示，「請黃代理主席先專心在自己黨務上」。柯建銘則持續呼籲大罷免，「要顧自己的家園很簡單，走出去參加罷免、投票，不用花一毛錢」。

對於民進黨中央「冷回應」，黃國昌回擊指出，柯建銘持續抹紅抹黑、攻擊在野黨，昨天在民進黨中常會後仍高談闊論大罷免，可以清楚得知民進黨主席賴清德的心虛兩面手法，既然賴清德執意一意孤行，想要持續進行所謂的大罷免行動，為了對抗綠色威權體制，守護台灣民主，民眾黨也不會袖手旁觀。

國民黨立委批評，賴清德的談話只想操弄總預算案來增加罷免的柴火。國民黨立委賴士葆表示，若拿歷年最高的預算還沒辦法運作的話，「讓多數黨組閣吧！我們做給你看！」

此外，針對行政院中部聯合服務中心近日在門口公告「預算遭砍百分之九十九，服務業務可能面臨延宕或停擺」，國民黨立院黨團表示，中辦關門各部會地方業務照常運作，各部會在各區也都有自己的辦公室或派出機關，完全不受到影響。國民黨團更細數行政院各區服務中心的執行長背景，皆有民進黨色彩，指行政院「拿人民的錢，養民進黨的失意政客」，才是現在行政院各區服務中心最大的問題。