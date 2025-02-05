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大罷免無法叫停？ 學者籲綠善用行政權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對如今陷入大罷免僵局，有學者建議讓行政權以預算被刪為由影響立法權，才有機會倒閣重選。（中央社）
針對如今陷入大罷免僵局，有學者建議讓行政權以預算被刪為由影響立法權，才有機會倒閣重選。（中央社）

「賴政府應該善用預算被刪的狀況，設法影響立法院，讓藍白順勢倒閣！」學者陳俐甫針對大罷免議題5日受訪時指出，國會朝小野大、在野黨不願退讓已注定無解，但民進黨也擔心大罷免有反作用力，目前只有總召柯建銘在推動。學者曲兆祥受訪時仍建議，具有主動權的執政黨應該開啟協商，減少社會對立。

自2月1日立法院開議起，超過20個罷免團體陸續將第一階段罷免連署送到中選會，民進黨立院總召柯建銘持續呼籲民眾推動大罷免，不過總統兼任民進黨主席的賴清德並未明確表態，讓國民黨主席朱立倫持續呼籲賴清德能懸崖勒馬。

只有老柯想大罷免

由於目前行政院長卓榮泰提出覆議案均遭立法院否決，釋憲也因為新的《憲訴法》生效，憲法法庭大法官人數不足形同癱瘓，民進黨推動大罷免似乎無可避免。但台灣教授協會會長陳俐甫受訪時澄清說，民進黨並沒有全力推動大罷免，只有總召柯建銘與部分中南部立委想推，但北部一些綠委就比較保守，黨團也尚未正式表態。

陳俐甫說，若要化解僵局，賴政府應該善用行政權以影響立法權，例如預算被刪，一些立法權需要的業務就順勢停擺，包括立委的薪水因為沒有業務費所以無法發放等，「卓內閣目前方向仍是設法維持政府運作，其實應該換個角度想。」

影響立法權迫使倒閣

他表示，若影響到立法權，藍白就會願意倒閣，國會就有機會順勢重選。陳俐甫另外建議，賴總統可使用《憲法》第43條賦予的緊急命令權解散國會，但風險是若國會否決緊急命令，賴總統也會承擔政治風險。不過他認為緊急命令可視時機使用，例如若川普揚言國防預算不提升到5%，就要課徵台積電100%關稅，就要由總統緊急因應。

雙少數應該多協商

師大政研所教授曲兆祥受訪時則說，川普2.0開始後，全世界經濟與政治都不穩定，雖然賴總統都說希望和，但民進黨看起來的行動還是想要硬碰硬，不過在外部環境不穩下，內部又出現政治動盪，對民眾來說絕對不利。

「民主政治本來就是妥協政治。」曲兆祥認為，執政黨要和、要鬥是選擇題，但連國運籤都說要「以和為貴」了，如今賴總統面臨雙少數，怎麼可能像前總統蔡英文一樣施政運行無阻？他呼籲執政黨還是要多與在野黨建立協商機制。

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