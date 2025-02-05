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罷免蘇巧慧、吳琪銘 超過2千份連署書預計周五送件

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免蘇巧慧、吳琪銘的巡迴專車今到三峽長福橋停車場收件。記者江婉儀／攝影
罷免蘇巧慧、吳琪銘的巡迴專車今到三峽長福橋停車場收件。記者江婉儀／攝影

罷免雙和立委團體正持續整理提議書，預計10日前送出第一階段文件。罷免蘇巧慧、吳琪銘的巡迴專車今到三峽長福橋停車場收件，罷團表示，已搜集超過2千份連署書，預計最慢周五送件。

領銜人王昱人表示，現在是壞人當家執政，煽動仇恨對立，他們做能力所及的事情，立場態度都很平和，如同過去連署過程，遇到意見及立場不同的民眾，也是會理性溝通。

王昱人表示，過去也有被質疑過份數，認為罷免難度高，從以前到現在都是透過志工與熱心民眾，協助搜集連署書，選點較偏僻此點不擔心，但未來面對第二階段，呼籲國民黨黨公職或是藍營群眾要站出來，罷免不是只有罷團的事情，這件事情他們會盡力去做，預計最慢周五送件，也已搜集超過2千份連署書。

負責開罷免連署車的志工陳先生表示，昨天行程臨時取消，因為自己有工作，他們就以車子移動，行動行高，來參與的都是志工，都是下班才來推動，現在大家都是能做多少就做多少，持續搜集更多份連署書。

罷免 蘇巧慧

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