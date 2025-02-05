雙和罷免團隊2月10日送件 音樂人朱約信擔任罷免領銜人
大罷免時代來臨，雙和罷免立委團隊表示，將於2月10日下午14時，正式向中央選舉委員會遞交第一階段兩立委罷免提議書。第一階段將正式送出罷免中和立委張智倫提議書3200份以上，及罷免永和立委林德福提議書2600份以上，皆高於最低門檻。
罷免團體表示，永和立委林德福罷免案領銜人，由知名音樂人且為第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主的朱約信（豬頭皮）擔任。中和立委張智倫罷免案方面，由雙和罷免團隊創始團員之一、藝術創作者Mini將擔任領銜人。
罷免團體表示，朱約信長期投身於台灣民主運動，但一直自稱為半社運份子。本次朱約信決定挺身而出，領銜推動罷免林德福，除了對國民黨立委陳玉珍「要飯說」羞辱藝文界深感憤怒外，也對藍白立委無視民生、亂砍預算甚至危及國安的行徑無法坐視，因此決定與雙和罷免團隊並肩作戰，推動永和在地民主改革，共同下架永和立委林德福。
罷免團體指出，Mini近期已代表本團隊多次參與政論節目，並以素人之姿獲得廣泛關注，YouTube影片觀看次數屢破萬。Mini原本對政治並不熱衷，但去年5月見證立法院亂象後，首度走上街頭參加青鳥行動，並在濟南教會前無助落淚，深感國家危機迫在眉睫。其後，她在青鳥運動中結識許多志同道合的雙和居民，決心投入行動，進而參與建立雙和罷免團隊。
雙和罷免團體發言人「卡必罷啦」表示，會在本周做好最後階段準備，希望趕上惡法施行前送件，本周最新行程也已在粉專更新。活動當天都有很多民眾來索取同意書，熱度很高，接下來就要發動辭福列車、飆速刪倫車，呼籲大家都要一起上車，都不要遲到。
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