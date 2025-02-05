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青鳥抵制路易莎咖啡 羅友志：沒人應被政治流氓恐嚇

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖
公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖

公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市連署收件，業者事後收掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，遭支持罷免的網友出征，「罷免是公民權利何謂政治活動！爛店家」，媒體人羅友志表示，「人民自主，沒人應該被政治流氓恐嚇！」青鳥抵制十萬杯，「我補5杯」。

前天有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市外的戶外座位區，從事罷免國民黨立委馬文君的連署相關事宜，但遭人勸阻，甚至要求離開，認為是妨礙行使公民權益。路易莎咖啡在臉書粉絲專頁公告，「路易莎是一間提供溫馨，舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動。但是謝絕所有黨派的政治活動」，引發網路論戰。

支持罷免的網友出征，留言批評「罷免是公民權利何謂政治活動！爛店家」、「罷免是公民活動，不是政黨活動」、「這是公民行動，不是選舉活動」等。

羅友志說，青鳥在埔里路易莎擺攤，店家委婉拒絕，竟然被嗆「想想十萬人消費」喔，這是妥妥的「政治流氓」行為。

青鳥的嗆聲已經越界，今天是路易莎，明天是拉麵店，後天是香腸攤，還沒拿到政治權力，就已經用恐嚇手段，要企業屈服勢力！讓你拿到權力，那還得了！

加上486諷刺大S「投胎中國人」，「台派為所欲為」六個字已經開始發酵，大罷免，已經敗相畢露，回頭是岸！

連署會過，需要仇恨情緒的投票行為，已經惹起素人民怨！他也到路易莎買10杯咖啡，寄杯5杯，羅友志強調，他挺的不是生意，是一個道理！不被權力欺侮的生存基本道理！

路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明，引爆話題。圖/摘自粉絲頁
路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明，引爆話題。圖/摘自粉絲頁

罷免

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