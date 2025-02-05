要求賴總統表態反罷免被冷回 黃國昌嗆不會袖手旁觀

民眾黨代理主席黃國昌昨天呼籲賴清德總統懸崖勒馬，清楚表態反對發動大罷免，今天遭民進黨回應「專心黨務」。黃國昌表示，自己是以最懇切的態度呼籲，既然賴總統執意一意孤行，想要持續進行所謂的大罷免，民眾黨也絕對不會袖手旁觀。

黃國昌昨天接受廣播節目專訪時指出，麻煩賴總統以蒼生跟台灣為念，清楚做出決斷告訴台灣社會，民進黨反對用罷免進行鬥爭，否則民眾黨會有相應作為。民進黨今天舉行中常會，發言人韓瑩會後僅表示，「對於這件事情，請黃代理主席先專心在黨務上」。

黃國昌稍早透過文字回應，民進黨中常委、立法院黨團總召柯建銘持續抹紅抹黑、攻擊在野黨，今天在民進黨中常會後高談闊論大罷免，可以清楚得知黨主席賴清德的心虛雨兩面手法，「過去一段時間本人是以最懇切的態度，呼籲賴清德主席以蒼生為念、以台灣為念，不要繼續撕裂台灣社會、製造對立衝突。」

黃國昌直言，既然賴清德執意一意孤行，想要持續進行所謂的大罷免行動，為了對抗綠色威權體制，守護台灣民主，民眾黨也不會袖手旁觀。

此外，民眾黨也發布聲明表示，賴總統不要玩兩面手法，一面喊穩健有序地領導台灣，另一方面卻散布假消息，抹黑理性監督總預算的立委；一方面說尊重大罷免的公民團體，一方面卻又躲在公民團體背後，操弄政治鬥爭。近期台灣政局紛擾，已經影響社會穩定及未來發展。

民眾黨強調，如果真的想要展現「願意多做、願意多幫忙」的態度，賴總統應該讓國際社會看見民主穩定的台灣，立即要求黨內停止操作罷免，把資源與焦點放在真正攸關台灣未來的課題之上，畢竟沒有真正落實團結、真正尊重多元與對話，所有政治宣示都將淪為口號而已。