影／罷免林沛祥連署中綠協助？基隆黨部：尊重黨員個人意志

民進黨基隆市黨部今天舉辦新春團拜，針對有3名民進黨議員服務處協助連署，主委林明智表示，民間團體發動相關連署活動，基隆市黨部給予尊重，黨員是否參與尊重個人意志。若黨中央有指示，基隆市黨部會遵照相關指示給予民間團體協助。

新春團拜國策顧問洪團樟、張旻斌到場，市議員施偉政、鄭文婷、洪森永、張之豪、張顥瀚、陳軍佐、陳宜、曾怡芳等出席。林明智說，期許新的一年能夠持續讓更多朋友，了解民主進步黨所推動的政策，並透過舉辦各種活動，幫助弱勢族群和走入基層。

針對有民間團體推動罷免立委林沛祥，林明智表示，罷免權是中華民國憲法賦予民眾的基本權利，民間團體發動相關連署活動，基隆市黨部給予尊重、但未作任何規畫，從政黨員是否參與，基隆市黨部也給予充分的空間，遵從個人意志與行使基本權利。

林明智說，若黨中央有指示，基隆市黨部會遵照相關指示來給予民間團體協助，市民不樂見立法院在野黨立委報復性的刪減國家預算，還有推動相關的擴權法案，這才是這次公民團體沸騰的主因。

市議員施偉政表示，他並沒有參與罷免活動，他的服務處接到許多電話，也有主持者送來罷免連署書，希望他能代為轉交，但他目前沒有與領銜人聯繫，也希望領銜人跟他服務處聯繫，收走這些民眾的連署書。

林沛祥對罷免連署則回應，尊重公民團體的決定與權力，去年才有市長謝國樑罷免案，如今再推動立委的罷免，許多民眾此感到反感，身為民意代表的職責是關心民生議題，全力為民服務，幫基隆爭取最大權益。