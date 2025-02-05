罷賴士葆團體第一階段連署達標 罷團10日赴中選會送件

大罷免時代來臨，罷免連署遍地開花，周一已有不少團體陸續達標至中選會送件，罷免立委賴士葆團體「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」今表示，連署第一階段已達標原預計明天送件，但與其他罷團協調後，改到10日由聯電創辦人曹興誠領銜送件。

罷免賴士葆團體今在臉書粉專「文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊」表示，第一階段收到連署書已達標，原規畫明天送件，但經過與其他地區罷免團隊討論與協調後，決定將送件日期調整至10日，將在聯電創辦人曹興誠帶領下，與各地罷免團隊一同完成送件，「展現我們的團結與決心」。

罷團也感謝每一位勇敢站出來的文山、南中正民眾，讓行動才能推進，並表示將繼續與所有擁護民主價值的夥伴並肩前行，為公民權利與社會正義奮戰到底，不少民眾也在下方留言「第二階段繼續努力一起加油」、「退葆成功」、「等電話簽第二階段」。

針對收件進度目前該粉專並未透露，先前傳出收件已收近3萬份，不過昨天遭到罷團否認，並表示收件進度以該粉專公告為主，也會持續收連署書，包含今晚在辛亥站，明晚再古亭站9號出口，周六則在萬芳4號公園，禮拜日則會與罷免大安區立委羅智強團體於客家文化主題公園都有連署活動。