咖啡廳拒罷免連署惹議 綠：尊重公民團體自主性

民眾在路易莎咖啡埔里酒廠門市收罷免連署文件，業者事後公告謝絕所有黨派政治活動，引發網友論戰。民進黨發言人韓瑩今天表示，罷免行動是由公民團體所發起的，一切尊重公民團體的自主性。

有公民團體日前到路易莎咖啡的埔里酒廠門市戶外桌椅收取連署書，遭店家勸離，但隨後店家也遭到網友出征，國民黨主席朱立倫今天特地在中常會上，請中常委們一人一杯路易莎咖啡，表達力挺態度。

對於咖啡廳拒罷免連署，韓瑩在民進黨中常會後記者會受訪指出，罷免案都是由公民團體自主發起，民進黨一直以來都是尊重公民團體的自主性。

民眾黨代理主席黃國昌要求兼任民進黨主席的總統賴清德在中常會上表態反罷免潮，韓瑩回應指出，民進黨尊重公民團體自主性，「請黃代理主席專心在自己的黨務」。

民進黨中常委表示，今天中常會僅民進黨立法院黨團總召柯建銘有提到罷免議題，其他包括黨主席賴清德等人並未談到罷免議題。

柯建銘在中常會後受訪強調，民進黨創黨價值理念就是保衛台灣，在國民黨種種出賣台灣的作為下，所有國民黨區域立委將會被罷免、無一倖免，台灣政壇歷經大巨變後，國家將重整；柯建銘說，台灣偉大的時刻來了，今天就是民進黨有史以來最重要的一次中常會。

柯建銘說，國民黨與民眾黨已被判政治死刑、蓋棺論定，黃國昌卻還恐嚇民進黨要表態反罷免，呼籲黃國昌不要再演了。

另外，民進黨不分區立委沈伯洋昨天呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰。

韓瑩今天表示，人民是國家的主人，罷免也是公民的權利，民進黨尊重公民直接行使民權，黨部也會持續與黨團合作，透過記者會、直播等各種方式，將在野黨扼殺預算、犧牲民生等作為讓更多民眾清楚。

民進黨立委賴瑞隆在中常會前受訪表示，第一階段的罷免連署確實由民間團體自主發起，應該充分尊重；以「罷韓」經驗來看，第2、第3階段會有相當的難度，黨中央屆時是否協助，應該會有充分討論。