罷免新舊法爭議 學者指關鍵在第二階段前是否新法生效

各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法。學者表示，第一階段提議已提出提議書件，適用舊法，但因提議書件尚需審查，只要還未通過審查，在第二階段連署開始前，新法生效，第二階段連署即應適用新法。

據選罷法第131條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」

中選會表示，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法。罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法，此為特別規定。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑說，問題在於罷免案的「提出」，在選罷法中有二個提出。一個是「罷免提議之提出」（選罷法第76條），一個是「連署書件之提出」（選罷法第80條）。且選罷法第82條規定：「所稱選舉人，其年齡及居住期間之計算，以罷免案提出日為準。」會有二個提出日。因為參與這二個階段聯署的人的年齡會有不同。對照類似的「公民投票法」第8條，也是有二個提出日。

楊智傑認為，回到選罷法第131條的「已向選委會提出」，是指第一階段「提議之提出」？還是第二階段「連署書件之提出」？他認為條文當初寫的不清楚而有爭議。若再參考立法理由，「尤其是如於辦理選舉、罷免期間適逢修法，而新舊法規定不同時，更是一大困擾」，所謂的「罷免期間」，應是指第二階段連署通過成立之後，才叫作「辦理罷免期間」。

楊智傑表示，他個人覺得合理的解釋是，目前第一階段的提議，既然已經提出提議書件，就適用舊法。但因為提議書件還需要審查，只要還沒有通過審查，在第二階段連署開始前，新法生效，則在第二階段的連署就要適用新法。因為在新法生效時，第二階段的「連署書件還沒有提出」，也還沒有真正進入「辦理罷免期間」。