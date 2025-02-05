快訊

大S骨灰到家了！王偉忠親自護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

聽新聞
0:00 / 0:00

路易莎謝絕政治活動 網友力挺：不借就出征、簡直惡霸

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自Google地圖

全台大罷免行動引爆另類話題。本月3日罷免國民黨立委馬文君的團體，到連鎖咖啡店路易莎埔里酒廠門市前擺攤收連署書，並向店家借用桌椅，卻遭埔里酒廠勸離。事後，門市發出公告指出，「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉引爆青鳥不滿、湧進總部臉書出征並揚言抵制，未料，網友留言幾乎一面倒，認為青鳥連最基本的尊重與素養都沒有，「就別自稱公民了，那叫惡霸或土匪。」

事件起於路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明：「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動！」並撤離店外桌椅，貼上「謝絕所有黨派的政治活動」的公告。

貼文一出，立即引爆支持罷免民眾的不滿，留言指出，「昨天有10萬連署書進中選會，請問公關部門要怎麼處理危機，你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。未料，從門市到總部臉書立即湧進數千留言，多數網友力挺業者，認為「路易莎是營業場所，是喝咖啡的地方」，也有人說，「感謝你們的努力，為世界帶來美麗。」

網友表示，「店家有權利不捲入政治的紛爭，請不要侵害店家的權益」、「看到留言就放心了，理智的人還是佔多數」、「連署罷免的人為什麼不去公園，而要在店家門口擺攤，被拒絕還理直氣壯出征，不覺得丟臉？」、「10萬人不喝路易莎，其他2290萬我們來喝路易莎」。

路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明，引爆話題。圖／摘自粉絲頁
路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明，引爆話題。圖／摘自粉絲頁

罷免 路易莎 連署書

延伸閱讀

【重磅快評】到路易莎就得被迫喝杯大罷免咖啡 是假民主

偷臭？謝絕政治活動被出征 藍議員挺喝路易莎：醒醒腦

影／談大罷免 朱立倫：當家不鬧事我們卻遇到了當家鬧事

路易莎遭青鳥出征 朱立倫請中常委喝咖啡力挺

相關新聞

【重磅快評】到路易莎就得被迫喝杯大罷免咖啡 是假民主

日前有公民團體利用路易莎咖啡戶外座位區，在未經店家同意的情況下，從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告...

路易莎謝絕政治活動 網友力挺：不借就出征、簡直惡霸

全台大罷免行動引爆另類話題。本月3日罷免國民黨立委馬文君的團體，到連鎖咖啡店路易莎埔里酒廠門市前擺攤收連署書，並向店家借...

駁中選會罷免已提議一體適用舊法 學者：至少二階段用新法

大罷免延燒全台，各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用...

罷免新舊法爭議 學者指關鍵在第二階段前是否新法生效

各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用舊法者，隨後連署...

偷臭？謝絕政治活動被出征 藍議員挺喝路易莎：醒醒腦

大罷免遍地開花，日前有公民團體利用路易莎門市收件，業者事後公告拒政治活動遭出征。國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同...

黃國昌嗆賴清德對大罷免表態 綠冷回：黃主席專心黨務

民眾黨代理主席黃國昌昨天表示，要求賴清德總統在民進黨中常會表態，不支持大罷免，還邀賴總統來辯論。民進黨今天中常會後，發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。