路易莎謝絕政治活動 網友力挺：不借就出征、簡直惡霸

全台大罷免行動引爆另類話題。本月3日罷免國民黨立委馬文君的團體，到連鎖咖啡店路易莎埔里酒廠門市前擺攤收連署書，並向店家借用桌椅，卻遭埔里酒廠勸離。事後，門市發出公告指出，「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉引爆青鳥不滿、湧進總部臉書出征並揚言抵制，未料，網友留言幾乎一面倒，認為青鳥連最基本的尊重與素養都沒有，「就別自稱公民了，那叫惡霸或土匪。」

事件起於路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明：「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動！」並撤離店外桌椅，貼上「謝絕所有黨派的政治活動」的公告。

貼文一出，立即引爆支持罷免民眾的不滿，留言指出，「昨天有10萬連署書進中選會，請問公關部門要怎麼處理危機，你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。未料，從門市到總部臉書立即湧進數千留言，多數網友力挺業者，認為「路易莎是營業場所，是喝咖啡的地方」，也有人說，「感謝你們的努力，為世界帶來美麗。」