駁中選會罷免已提議一體適用舊法 學者：至少二階段用新法

大罷免延燒全台，各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用舊法者，隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法。有學者駁斥中選會說法，至少第二階段應適用新法，第一階段連署尚未有結論，第二階段連署怎能一體適用？

據選罷法第131條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」由此產生，假設罷免團體已經送出第一階段連署，過程中新法公布生效，法律應適用新法或舊法的爭議。

開南大學法律系副教授仉桂美認為，程序上應該要「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。

但中選會下午表示，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法。罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法，此為特別規定。

中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均表示，他贊成仉桂美說法。罷免案的最終結果是個「實體結果」，可是在結果的前面為行政程序，如何完成提案、連署，到最後符合選罷法規定，也才有投開票，進而產生結果。中選會是選務機關，負責選務的安排跟準備，非最終決定者，雖據選罷法第131條規定，適用「修正前規定」，但問題在於「提出之罷免案」，是指提議？是指連署完成？還是已經公告？這部分其實有疑義。

紀和均說，若從整體來看，罷免團體只是向中選會提案罷免，但此提案是否被中選會受理，或者第一階段審核通過，均未有之。是否應適用舊法，應沒有如中選會解釋呆板、僵硬。

紀和均認為，退一萬步講，若新法生效，至少第二階段連署應適用新法。中選會審核通過第一階段連署後，才能進入第二階段連署，現連第一階段連署的「結論」都沒有，怎麼可以告訴外界連第二階段連署都適用舊法？他認為，不管是哪個階段，提議、連署是中選會做出決定後，才有是否適用舊法的問題，若都沒有決定，當然是適用新法，因為程序仍在進行，行政程序是持續性的概念，是流動的，不是在某個時點做了決定，往後一體適用。

紀和均指出，按照中選會的說法，只有一種情況適用，就是如果舊法對民眾較有利，是否要適用舊法？或是新法對民眾較有利，因而適用新法？而這一切的前提是，「已經確定進入到某一階段」，連第一階段都尚未完成的時候，中選會逕自解釋連第二階段都適用舊法，這是不對的。

紀和均也質疑中選會，為何可以在就職未滿一年之時，就開始連署罷免？以立委來說，應是從2月1日就職滿一年後才可以開始連署，中選會的見解卻是只要就職滿一年，在此之前的連署皆可使用，這是錯誤的，中選會應回頭審視錯誤解釋。