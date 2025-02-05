快訊

大S骨灰到家了！王偉忠親自護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

偷臭？謝絕政治活動被出征 藍議員挺喝路易莎：醒醒腦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同仁喝路易莎的照片，並酸「醒醒腦！希望大家喝完溫暖咖啡，大腦都能有思考能力」。圖／引用自李明賢臉書
國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同仁喝路易莎的照片，並酸「醒醒腦！希望大家喝完溫暖咖啡，大腦都能有思考能力」。圖／引用自李明賢臉書

罷免遍地開花，日前有公民團體利用路易莎門市收件，業者事後公告拒政治活動遭出征。國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同仁喝路易莎的照片，並酸「醒醒腦！希望大家喝完溫暖咖啡，大腦都能有思考能力」。

李明賢貼文之後，有網友在底下留言說「好像在偷臭」、也有網友說，「加油囉！（有些人喝什麼腦袋都很難醒）。」

因拒絕罷免團體在門市連署收件，路易莎遭支持罷免的網友出征，國民黨北市議員李明賢今天在臉書貼出一張疊滿路易莎咖啡杯的照片，表示「今天天氣很冷，阿賢請辦公室同仁喝路易莎「醒醒腦！希望大家喝完溫暖的咖啡，大腦都能有思考的能力。」

想不到李明賢臉書貼文一出，許多網友留言，有網友留言讚！不過也有網友留言稱「好的，就是要罷免中共代理人國民黨」。

李明賢 罷免 路易莎

延伸閱讀

影／談大罷免 朱立倫：當家不鬧事我們卻遇到了當家鬧事

路易莎遭青鳥出征 朱立倫請中常委喝咖啡力挺

路易莎「謝絕政治活動」遭出征 台中2藍委說話了

路易莎拒連署行動遭出征 國民黨立委串聯貼合照力挺

相關新聞

【重磅快評】到路易莎就得被迫喝杯大罷免咖啡 是假民主

日前有公民團體利用路易莎咖啡戶外座位區，在未經店家同意的情況下，從事罷免國民黨立委連署活動，業者事後撤掉戶外桌椅，並公告...

路易莎謝絕政治活動 網友力挺：不借就出征、簡直惡霸

全台大罷免行動引爆另類話題。本月3日罷免國民黨立委馬文君的團體，到連鎖咖啡店路易莎埔里酒廠門市前擺攤收連署書，並向店家借...

駁中選會罷免已提議一體適用舊法 學者：至少二階段用新法

大罷免延燒全台，各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用...

罷免新舊法爭議 學者指關鍵在第二階段前是否新法生效

各罷免團體搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，衍生出適用新舊法的問題。中選會今下午說明，罷免提議適用舊法者，隨後連署...

偷臭？謝絕政治活動被出征 藍議員挺喝路易莎：醒醒腦

大罷免遍地開花，日前有公民團體利用路易莎門市收件，業者事後公告拒政治活動遭出征。國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同...

黃國昌嗆賴清德對大罷免表態 綠冷回：黃主席專心黨務

民眾黨代理主席黃國昌昨天表示，要求賴清德總統在民進黨中常會表態，不支持大罷免，還邀賴總統來辯論。民進黨今天中常會後，發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。