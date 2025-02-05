偷臭？謝絕政治活動被出征 藍議員挺喝路易莎：醒醒腦

大罷免遍地開花，日前有公民團體利用路易莎門市收件，業者事後公告拒政治活動遭出征。國民黨議員李明賢今則在臉書貼出請辦公室同仁喝路易莎的照片，並酸「醒醒腦！希望大家喝完溫暖咖啡，大腦都能有思考能力」。

李明賢貼文之後，有網友在底下留言說「好像在偷臭」、也有網友說，「加油囉！（有些人喝什麼腦袋都很難醒）。」

因拒絕罷免團體在門市連署收件，路易莎遭支持罷免的網友出征，國民黨北市議員李明賢今天在臉書貼出一張疊滿路易莎咖啡杯的照片，表示「今天天氣很冷，阿賢請辦公室同仁喝路易莎「醒醒腦！希望大家喝完溫暖的咖啡，大腦都能有思考的能力。」

想不到李明賢臉書貼文一出，許多網友留言，有網友留言讚！不過也有網友留言稱「好的，就是要罷免中共代理人國民黨」。