影／談大罷免 朱立倫：當家不鬧事我們卻遇到了當家鬧事

國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，先是拱手祝賀大家新年快樂，隨後致詞時批評民進黨為了一黨之私而發動了所謂的大罷免，目標是為了讓在野黨一席都不剩，當家不鬧事，今天我們卻遇到了當家鬧事。

朱立倫表示女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎不幸離世，大家都很不捨，社會共同的哀悼。但竟然有所謂民進黨側翼指「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」，這樣攻擊一位逝去的女星，讓台灣失去了人性、失去了善良，這絕對不是台灣該有的態度。針對路易莎咖啡拒借罷藍委場地被喊抵制，今天特別手拿咖啡表態挺路易莎，並請全體出席會議人士喝咖啡。