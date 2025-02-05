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影／談大罷免 朱立倫：當家不鬧事我們卻遇到了當家鬧事

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）下午主持國民黨中常會，致詞時批評民進黨為了一黨之私發動了所謂的大罷免。隨後朱主席頒發第21屆第2任指定中常委證書給國民黨團書記長王鴻薇（右）。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫（左）下午主持國民黨中常會，致詞時批評民進黨為了一黨之私發動了所謂的大罷免。隨後朱主席頒發第21屆第2任指定中常委證書給國民黨團書記長王鴻薇（右）。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，先是拱手祝賀大家新年快樂，隨後致詞時批評民進黨為了一黨之私而發動了所謂的大罷免，目標是為了讓在野黨一席都不剩，當家不鬧事，今天我們卻遇到了當家鬧事。

朱立倫表示女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎不幸離世，大家都很不捨，社會共同的哀悼。但竟然有所謂民進黨側翼指「大S死訊是藍白擋罷免的陰謀」，這樣攻擊一位逝去的女星，讓台灣失去了人性、失去了善良，這絕對不是台灣該有的態度。針對路易莎咖啡拒借罷藍委場地被喊抵制，今天特別手拿咖啡表態挺路易莎，並請全體出席會議人士喝咖啡。

朱立倫呼籲賴清德總統拿出智慧來以德服人，不要以力服人，用智慧讓台灣恢復安居樂業，用智慧讓台灣恢復一個善良、充滿愛、充滿人性的一個社會。最後朱立倫頒發第21屆第2任指定中常委證書給國民黨團書記長王鴻薇。

國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，針對路易莎咖啡拒借罷藍委場地被喊抵制，今天特別手拿咖啡表態挺路易莎，並請全體與會人士喝咖啡。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫下午主持國民黨中常會，針對路易莎咖啡拒借罷藍委場地被喊抵制，今天特別手拿咖啡表態挺路易莎，並請全體與會人士喝咖啡。記者蘇健忠／攝影

朱立倫 罷免

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