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罷免新、舊法爭議 中選會：提議用舊法者 連署、投開票亦然

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
大罷免潮遍地開花，罷免團體陸續往中選會遞送罷免立委提議書。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮遍地開花，罷免團體陸續往中選會遞送罷免立委提議書。圖／聯合報系資料照片

罷免潮遍地開花，中選會日前表示，已收到的罷免案件案，新法修正公布施行前仍適用修正前規定。中選會今再說明如何適用，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法；反之，罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法，此為特別規定。

根據「公職選罷法」第131條特別規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或『已向主管選舉委員會提出之罷免案』，仍適用修正前規定」。

中選會強調，這是法律的特別規定，「中選會暨各地選委會定當依此特別規定辦理相關選務」，查2007年11月6日修正新增公職選罷法第131條規定，本法修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定。

中選會解釋，此條規定理由就罷免程序而言來看，罷免也包括提議、連署、投開票等各階段，對於如何適用新法或舊法問題，尤其是如於辦理選舉、罷免期間適逢修法，若新舊法規定不同時，為避免發生同一種選舉、罷免部分適用舊法，另一部分適用新法情事，特增列本條規定。

中選會表示，罷免提議適用舊法者，則隨後連署、投開票等各階段亦適用舊法，此為特別規定；反之罷免提議送件適用新法者，則後續連署、投開票等各階段，始適用新法。

罷免

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