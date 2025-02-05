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路易莎「謝絕政治活動」遭出征 台中2藍委說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。圖／擷自路易莎咖啡埔里酒廠門市臉書

罷免團體日前在路易莎南投埔里酒廠門市外收罷免藍委的連署書，路易莎昨公告「謝絕所有黨派的政治活動」遭出征。對此，遭連署罷免過一階的台中藍委黃健豪、羅廷瑋說，應尊重、支持路易莎。

黃健豪、羅廷瑋今早參加台中北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。黃健豪受訪時說，路易莎謝絕所有黨派的政治活動，他認為應尊重營業主、私人場域扮演的角色，建議若要發動活動，有很多公有場地可提供，無論公民活動或政治活動，都能在適合場域，不要去打擾、影響私人場館。

有團體在網路上抵制路易莎？黃健豪認為，我們是民主自由國家，大家還是要尊重言論自由，提供場地也是「言論自由」，盼民眾不要瘋狂抵制。

羅廷瑋呼籲，支持路易莎，他喜歡喝路易莎，例如英式奶茶、抹茶奶茶都常點的品項，路易莎公告「謝絕所有黨派的政治活動」只是想做生意、賺錢，這樣的需求也就是全國人民想要的，要安定、要經濟、要民生，這樣的基本需求，民代應無條件來支持。

至於罷免黃健豪已過一階，黃健豪說，他上任一年推動多項法案，並為地方爭取相當多經費，該爭取經費、該做的事持續完成，不會受罷免影響。

罷免羅廷瑋也過一階，羅廷瑋說，現在全國逾40名立委面臨罷免，民眾不樂見，民眾希望是安定生活、要經濟、要民生，要能夠改善生活的政策，唯有建設、福利、持續爭取，這就是我們最好的抗議、最好的抗衡。

立委黃健豪（右一）、羅廷瑋（左一）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影
立委黃健豪（右一）、羅廷瑋（左一）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影

罷免 路易莎

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