吳靜怡參加罷免活動遭警跟蹤 劉世芳認「執法過當」
大罷免潮遍地開花，名嘴吳靜怡日前爆參加松信場罷免活動後，遭警察跟蹤，後續信義分局長已自請處分。內政部長劉世芳表示，「的確是執法過當」，早在去年11月就通令全國警察執行罷免相關勤務時要保持中立，「警政署沒下任何命令要這樣處理，只說盡量排除衝突。」
劉世芳今接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，被問及罷免活動一事，她說，早在去年11月坊間流傳要處理罷免案時，就交代警政署通令全國所有警察要保持中立，而上周有民進黨立委告知，松信有警察穿便服跟蹤處理罷免的人，後續發現是有名的網紅，提到有兩位警員都穿著便服騎車跟著她，「這就執法過當。」
劉世芳說，「我問警政署，我們有沒有交代要做什麼？警政署說沒有」，後續市議員也持續追蹤台北市政府有沒有做不當處置，目前還不知道，但目前了解是這兩位警員著便服跟蹤，應該不是要保障被跟蹤者的安全，正面看是要防範有人來騷擾被跟蹤者，但另方面來看，被跟蹤者也會覺得被騷擾到。
劉世芳說，該事件在對話過程也吐露出是上級交代，「那就是信義分局，所以現在信義分局長自請處分。至於自請處分的原因，目前仍在查，後續查出來後，還是要回應各界。」
節目主持人王時齊問到，警察共跟了67分鐘，能下指令的就是信義分局長、台北市警察局長、台北市長，這幾人會是嫌疑犯？劉世芳則表示，「不敢這樣說」，但根據警政署報告，沒有下任何命令要這樣處理，只是說要盡量排除衝突，但若是用這種方式排除，反而會變成被跟蹤者騷擾的問題，也希望北市府或北市警局對外說明清楚。
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