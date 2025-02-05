基層不滿以罷制罷綠委太少 賴士葆：菜會慢慢上

大罷免襲來，罷免團體前天一口氣將19位國民黨立委的第一階段罷免倡議書送交中選會，而藍營反制鎖定的民進黨立委寥寥可數，引發藍營基層焦慮。國民黨立委賴士葆喊話支持者不用擔心，「菜會慢慢上」，人數會增加。

親綠罷免團體鎖定全台國民黨區域立委，而藍營反制鎖定的民進黨立委僅少數，集中在雙北地區，且目前已經送交第一階段罷免倡議書的立委僅吳沛憶一人，氣勢上略遜於罷免國民黨立委團體，引發藍營基層焦慮。

賴士葆坦言，是有人這樣說，他服務處就有接到電話，指對方罷免國民黨立委2、30位，而他們僅罷免少數幾個，氣勢上好像矮一截，他請支持者不用擔心，「菜會慢慢上」，他掌握的訊息不只這些，人數會增加。

至於民進黨立委沈伯洋呼籲民進黨中央適當時間「動起來」，別讓公民團體孤軍奮戰，是否跟賴清德總統多次呼籲朝野和諧不同調？賴士葆直言，「唱雙簧啦！」沈伯洋第一屆比較想表現，把心裡的話講出來。

賴士葆說，第二階段民進黨沒有介入來的話，要完成連署非常困難，如果賴清德真心不要推動大罷免，大可換掉民進黨立院黨團總召柯建銘，但沒有換掉，且柯建銘也曾說跟賴清德很有默契，不是自走砲，這代表賴清德認可柯建銘的所有動作。

賴士葆指出，在柯建銘呼籲民進黨所有公職人員全力支持之後，民進黨台北市議員的服務處就變成擺攤點，民進黨早就介入，只是介入程度的問題。如果賴清德或是民進黨秘書長林右昌登高一呼說要全力介入的話，那程度就很大，現在沒有說，所有處在比較曖昧的階段，讓外界感覺賴清德好像有介入有沒有介入。

賴士葆認為，從柯建銘的態度來看，說到底賴清德、柯建銘就是在唱雙簧，這也凸顯在民進黨的字典裡，民主就是民進黨做主、選輸了重選，假借民主之名行獨裁。