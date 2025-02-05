選罷法覆議挨轟掩護罷免 政院：三讀法案35天送件才拖延

行政院對「選罷法」連署加嚴版提出覆議，在野批評以覆議之名行拖延之實，主張11日表決處理，且不邀卓揆報告。政院人士指出，相較政院收到三讀條文後迅速提出覆議，反觀立法院在法案三讀後35天才送出修正條文，「比較符合在野黨所謂拖延的定義」。

韓國瑜明日將召集朝野協商討論，選罷法覆議案審查時間與形式。國民黨團、民眾黨團將主張不邀行政院長卓榮泰報告；藍營認為罷免團體刻意搶在2月3日遞交第一階段罷免提議書，恐導致19名藍委罷免案全適用舊法，接下來將火速處理覆議，不許選罷新法生效再被拖延。

政院人士指出，「選罷法」於去年12月20日三讀通過，立法院遲至1月24日下午4時47分許，也就是年假前最後一刻才送出三讀修正條文，距離公務員下班時間僅43分鐘；行政院當即在短時間、下午5時15分緊急召開臨時院會，決議依憲法增修條文規定針對選罷法修正案移請立法院覆議，完全沒有任何拖延。

政院人士續指，政院考量行政、立法兩院公務人員的產生的影響，覆議案經總統核可後，選擇在春節連假結束前的下午，也就是法定期限最後一天、2月2日透過電子公文送出覆議函，紙本公文則由行政院秘書長龔明鑫親自遞送，以表重視。

該人士表示，假使行政院在春節連假間送出覆議案，將造成立法院公務人員加班困擾，而行政院2月2日送件後，立法院2月3日上午才派人收件，顯見連假期間立院無公務員上班，也證明政院並無政治意圖，在野指控政院拖延，恐與事實不符。

面對在野批評政院拖延選罷新法生效，該人士批評，立法院去年12月20日一口氣通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法三大法案，相較憲訴法三讀條文在4天後、12月24日送達政院，選罷法三讀條文卻在35天後、1月24日才送達政院，財劃法迄今已47天都未送出，「這種情況，比較符合在野黨所謂拖延的定義」。

至於在野有意比照憲訴法覆議案處理方式，不邀行政院長報告覆議原因。行政院方目前暫無評論，待朝野協商共識確定後才有進一步說法。