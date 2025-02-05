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續推選罷法加一版藍委有雜音 王鴻薇：先跟民眾黨團溝通

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋／台北即時報導
大罷免潮襲來，國民黨立院黨團在新會期是否繼續推動公職人員選舉罷免法加一版，備受關注。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，民眾黨立院黨團沒有支持這個法案，要先跟民眾黨團溝通。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮襲來，國民黨立院黨團在新會期是否繼續推動公職人員選舉罷免法加一版，備受關注。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，民眾黨立院黨團沒有支持這個法案，要先跟民眾黨團溝通。圖／聯合報系資料照片

罷免潮啟動，有藍委認為續推動公職人員選舉罷免法加一版已無意義，不再需要列立院新會期優先法案。國民黨團書記長王鴻薇表示，民眾黨立院黨團沒有支持這個法案，要先做溝通。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾黨之前不贊成提高罷免門檻，但最近民進黨違反民意全台惡罷，等收到國民黨的建議再進行討論。

立法院內政委員會上會期審竣選罷法加一版本後，當時的國民黨內委會召委徐欣瑩召集朝野黨團協商，且該案已經通過協商冷凍期，是否在立院新會期中三讀，端是在野是否堅持動用表決。

一位不具名國民黨立委說，現在繼續推動選罷法加一版已經沒有意義了，大罷免潮已經啟動，該送件的都已經送件了，時程上來不及。他認為，優先法案不應該列入選罷法加一版本，因為優先法案一般是指要在各委員會討論的法案，而選罷法加一版本已經出委員會，不符合優先法案定義。

王鴻薇表示，國民黨團要先跟民眾黨溝通，大家都知道，民眾黨團沒有支持這個法案，若沒有支持的話，就不容易通過，所以基本上要跟民眾黨團溝通。

張啓楷則表示，民眾黨對於選罷法的態度很明確，要求附身份證影印本杜絕假冒、幽靈連署，也避免民進黨拿樁腳名冊假冒連署民眾，這修法上會期在民眾黨和國民黨聯手下也通過了。

至於提高罷免門檻，張啓楷強調，民眾黨之前討論結果是不贊成，最近民進黨卻發動全台惡罷免、亂罷，違反七成二民眾不贊成大罷免的民意，等收到國民黨的建議再進行討論，傾聽每位委員的看法，也瞭解社會上多數民眾的看法。

國民黨 張啓楷 民眾黨 王鴻薇 罷免 選罷法

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