藍營青年遞件罷「雙吳」 吳思瑤批不演了：當參選起手式

民進黨團幹事長吳思瑤今強調，她們底氣很足，會做好專業本分，會繼續彰顯專業及堅強戰鬥的意志。圖／報系資料照

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出大罷免潮，藍營也反攻，鎖定罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶。吳思瑤今在黨團記者會表示，這些人背後都是國民黨勢力、都是國民黨黨工背景，「他們甚至也不演了，用罷免手段作為參選起手式，用拉下優秀立委的方式來衝聲量，日後選舉墊腳石。」

罷免團體召集人、國民黨青年滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安、丁瑀等今一早赴中選會遞交吳沛憶第一階罷免連署書，表示送出2678份連署書，至於罷免吳思瑤的連署書還在造冊中，未來也會盡快送件。

吳思瑤今表示，尊重憲法賦予人民的權益，她也尊重民意，但就罷免串連可見兩個方向，包括民間團體自發性的處理針對國民黨不適任立委的罷免案；反觀要罷免吳沛憶跟吳思瑤的，背後都是國民黨的勢力、有黨工背景，甚至不演了，直接就把罷免當作選舉起手勢，當作個人聲量，日後選舉墊腳石。

吳思瑤說，國民黨關心的不是公共利益，遂行的不過是政黨利益，這些發起罷免吳思瑤、吳沛憶的罷免者不是真正關心台灣民主，甚至對國會運作不熟悉，用惡意詆毀、造謠、沒有事實根據的攻擊，只為了自己的選舉布局，跟罷免本質上差異非常大。

吳思瑤強調，自己和吳沛憶的問政專業都體現在表現上，以自己為例，作為民進黨團幹事長每天堅定坐在這，開記者會說明各項政策，「為國家為人民，我們底氣很足，會做好專業本分」，也會繼續彰顯專業及堅強戰鬥的意志。