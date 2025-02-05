路易莎拒連署行動遭出征 國民黨立委串聯貼合照力挺

罷免團體日前在路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，事後業者公告拒絕所有政黨的政治活動，並收掉戶外桌椅，遭綠營側翼出征。國民黨立委今天紛紛在臉書貼出和路易莎飲品的合照，聲援路易莎。

國民黨立委廖偉翔、黃建賓、吳宗憲，以及國民黨立院黨團書記長王鴻薇等人均在臉書貼出路易莎飲品的照片，用實際行動力挺。據了解，這場網路聲援活動並非黨團動員，而是個別委員自主發起。

黃建賓表示，這兩天，看到南投的路易莎門市，只因為拒絕罷免團體在店面擺攤宣傳，就遭到一連串的網路霸凌，毫無理由狂洗一星負評，甚至揚言要發動抵制，這件事情，引起許多網友的憤怒，大家引以為傲的「台灣最美的風景是人」，難道要因為政治鬥爭，變成仇恨之島？

黃建賓說，路易莎是台灣最大的本土連鎖咖啡店品牌，如今更打開國外市場，可說是道地的台灣之光，沒想到現在，只因為店家一個最基本的請求，「希望維持店內溫馨的使用空間，拒絕任何政黨的的政治活動」，就遭到毫無理性的霸凌圍毆，只因政治仇恨，連台灣本土的店家都不放過，這難道是愛台灣？

黃建賓特別提到，今天一早，他請同仁去買了路易莎的咖啡跟蛋糕，以行動支持台灣的本土咖啡品牌。台灣是充滿人情味的寶島，台東的人事物，更是台灣最美的所在，不能再繼續被仇恨分裂，因此，需要大家一起站出來，拒絕仇恨的種子繼續在這片土地蔓延，因為不知道，「今天被圍毆的是路易莎，下一個會是誰？」

吳宗憲也感嘆，店家只想好好經營，過上尋常小日子難道不可以？人民只想好好生活，過上安居樂業的日子難道不可以？他強調，民主國家每個人心中的想法，是來自生活經驗的各自詮釋，但彼此相互的尊重，才是社會和諧共榮的根基。