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宜蘭藍白醞釀罷綠委 民進黨黨部批：輸不起報復性罷免

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨宜蘭立委陳俊宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨宜蘭立委陳俊宇。圖／聯合報系資料照片

全台掀起大罷免潮，去年選舉僅獲42%得票率的宜蘭綠委陳俊宇也成被罷對象，民進黨宜蘭縣黨部今天批評，藍白醞釀聯手罷免陳俊宇是政治鬥爭、輸不起的報復性罷免，罔顧國家發展，甚至可能危及國家主權。

民間團體推動罷免陳俊宇進入第一階段，以本屆立委選舉總人數36萬5227人，第一階段罷免提議人3653人連署就達標。國民黨縣黨部主委林明昌與民眾黨縣黨部主委陳琬惠3日上午曾討論聯手罷免一事。陳琬惠昨上政論節目時表示，最近宜蘭確實有這樣的聲音，若在野對陳非常不滿意的話，或許可以發動罷免。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進今天表示，陳俊宇從基層出身，長期深耕地方，擔任立委的表現受到鄉親肯定，在立法院捍衛政府預算，也勇於向執政團隊提建言，更為宜蘭爭取大量經費及重大交通設施，認真、專業，卻遭藍白聯手抹黑攻擊，「這不是在害宜蘭，什麼才是？」

邱嘉進批評，藍白聯手罷免陳俊宇是政治鬥爭的延伸、輸不起的報復性罷免，呼籲藍白勿因一己之私，無視民意與地方發展需求，眼中不要只有權謀、計算政治利益，否則最終只會自食其果、引火自焚。

陳俊宇日前接受媒體訪問，對於自己可能成為罷免對象，表示「用民粹方式煽動罷免，是不會獲得民意支持的」；近日又在臉書及line等社群大量分享1年來的「施政成果」影片，曾任立委的陳琬惠說，陳是被有人罷免，到處po影片，哪有立委po「施政報告」，這些全部都是他質詢的內容，看不到具體成果。

宜蘭僅有一席區域立委，去年選舉三腳督，民進黨陳俊宇以41.99%得票率、10萬7308票，擊敗拿下8萬6120票的國民黨黃琤婷，民眾黨陳琬惠獲5萬3499票。

宜蘭 民進黨 立委選舉 罷免 藍白 陳俊宇 陳琬惠

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