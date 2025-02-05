基隆市長議長為罷免立委交鋒 謝國樑籲制止童子瑋不認同

基隆市議會今天舉行新春團拜，被視為民進黨下屆市長熱門人選的議長童子瑋，與去年宣布競選連任的市長謝國樑難得同框，兩人對罷免立委林沛祥連署案互相交鋒。謝國樑籲童議長制止民進黨議員停止對基隆人不堪其擾的罷免連署；童子瑋則回應，去年謝市長和今年全台立委罷免事件層面完全不同，他的看法和市長不同。

基隆市議會今天熱鬧舉行新春團拜，童子瑋致詞說，過去1年在市府團隊與各議員努力下，不論是在城市發展、交通建設、或是民生福利上，一邊推動市政，另一邊負責監督成效，希望在下一個年度們繼續為市民合作打拚。

謝國樑則說，市府將加緊腳步，盡速完成碧砂漁港招商作業，並持續辦理電纜地下化工程，將持續讓基隆的建設穩步向前。他感謝議會對今年總預算案的支持，未來市府將與議員攜手推動市政發展。

不過，在受訪時兩人卻對罷免案針鋒相對，謝國樑表示，議長童子瑋是議會的大家長，他非常的尊重，年輕有活力，很多人提到童子瑋是下屆民進黨市長熱門人選，他倒是想要提出一個建議，因為現在有多位民進黨議員在收罷免基隆立委連署書。

謝國樑說，大家應該記得，去年10月13日他的罷免案投票結束後，童議長曾對外說，希望他們不要秋後算帳、在基隆市好好做事，沒想到他的罷免案結束不到3個月，民進黨議員在各地在收罷免立委林沛祥的連署書。

謝國樑表示，假如童議長真的是民進黨在基隆政治圈的領導者，他希望童議長表態，制止對基隆人不堪其擾、不公平的罷免和連署，實質發揮議長的影響力，對基隆的政壇也比較有穩定性和幫助。

童子瑋則回應說，他的看法和市長不太一 樣，去年基隆市長謝國樑罷免事件與今年全台的罷免事件，完全是不同層面和事情，過去基隆是因為非常多的年輕朋友對市政發展有一些積極的動作表態，好不容易落幕，在謝市長的領導下，可以檢討一些缺失，讓市政回到正軌推動。

童子瑋表示，今年的全台罷免是因為中央立法院層級的議題引起，國民黨和民眾黨刪減預算，年輕朋友對台灣未來和民主社會的擔憂，行政院長卓榮泰也提覆案，重新做一些溝通。