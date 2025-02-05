藍主委喊先不動王世堅 罷免發起人：且戰且走繼續監督

有藍營青年發起罷免民進黨立委王世堅，卻遭自家台北市黨部主委「喊卡」窘境，發起罷免的「王牌殲滅者」丁瑀表示，現在是且戰且走，接下來也會監督好各層級民進黨政治人物，也要展現國民黨青年團結力量大、為民服務的決心。

罷免藍營立委團體前日赴中選會遞交第一階段提議書，不少藍營人士也發動反制，像是罷免立委吳思瑤、吳沛憶團體「蟾蜍剋星」，以及罷免立委王世堅的「王牌殲滅者」等團體，不過國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨卻說王世堅是民進黨的良心，呼籲藍營支持者先不要「動」王。

「蟾蜍剋星」、「王牌殲滅者」丁瑀今早隨團隊赴中選會，送件罷免吳沛憶第一階段提議書，並於接受媒體聯訪時表示，國民黨就是以國民至上、以國民為唯一服務對象的政黨，所以不管台灣哪邊有需要，他都會到那邊為民而戰、為民服務。