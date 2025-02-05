不容拖延新選罷法上路 覆議案在野11日封殺不邀卓揆說明

行政院對新版「選罷法」修正案提出覆議，立法院長韓國瑜將在明日召集朝野協商討論審查時程與形式。國民黨團、民眾黨團都將主張，不用邀行政院長卓榮泰報告；民進黨團幹事長吳思瑤則呼籲藍白不要創下惡例，應該讓行政院長來報告覆議原因。

韓國瑜明日將召集朝野協商討論，選罷法覆議案審查時間與形式。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨將要求11日表決處理覆議案，且不需要邀行政院長卓榮泰報告。國民黨團書記長王鴻薇說，由於時間緊迫，國民黨團建議比照憲法訴訟法處理模式，召開談話會、全院委員會，讓三黨團發言後，直接表決處理。

據了解，國民黨團見罷免團體刻意搶在2月3日遞交第一階段罷免提議書，恐導致19名藍委罷免案全適用舊法，因此接下來將火速處理覆議案，讓後續還在被罷免連署的藍委，可以適用新版選罷法，因此藍營態度不容許選罷法再度被拖延。

張啓楷表示，民眾黨團希望越快越好，不過也會尊重其他兩黨建議，11日是可以討論的時間點，尤其現在時間很趕，確實不見得要邀請行政院長卓榮泰報告，「趕快處理，大家都知道不會過。」

張啓楷也說，卓榮泰一天到晚提覆議，卓內閣變成覆議內閣，短短8個月就提出3次覆議，造成社會、行政立法部門對立，而且明知覆議案不會過還一直提，根本不尊重立法院和在野黨，「人民不會希望他來立法院報告製造對立、浪費大家時間。」

吳思瑤則表示，目前就先看明天的朝野協商，針對復議案的投票日期、形式等，上次憲法訴訟法復議案，藍白創下惡例，因為覆議案就是行政部門認為窒礙難行時，送回立院重行審視，且應要透過對話討論而非直接表決，必然由行政院長來報告覆議的原因，說明後也會有詢答，過去十幾次覆議案都是這樣進行。

吳思瑤說，除了2013年會計法修法的覆議案沒有邀請行政院長赴立院報告，但當時是因只有缺漏一字，且朝野有共識，憲法訴訟法覆議案已有這樣的惡例，先前民進黨團已大聲疾呼，不要創下惡例，否則就會成為慣例，沒想到這次在野黨還是想要如法炮製，畢竟選罷法在社會面很難講得贏，在野黨自知理虧不敢直球對決。