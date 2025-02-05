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大罷免潮猛打李彥秀提前戰港湖？高嘉瑜自稱一介平民

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
正值大罷免潮，高嘉瑜是否提前佈局再戰港湖？高今受訪說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。記者林麗玉／攝影
正值大罷免潮，高嘉瑜是否提前佈局再戰港湖？高今受訪說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。記者林麗玉／攝影

民進黨前立委高嘉瑜近期猛打國民黨立委李彥秀房產無財產申報。正值大罷免潮，是否提前布局再戰港湖？高嘉瑜今說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。

高嘉瑜今天在內湖服務處召開記者會，再度踢爆李彥秀在美國有兩處房產隱匿未申報。由於公民團體的罷免李彥秀第一階段連署已送件，媒體問高，近期不斷踢爆李彥秀房產議題，是否提前布局再戰港湖？高說，這些議題一年前她就提出來過，現在又發現李彥秀沒有申報的房產遠遠不只一間，有更多間，身為台灣任何公民，都有權利、義務去監督把關。

高嘉瑜提到，現在的大罷免潮，講補選還太早，但無論如何，她希望李彥秀好好盡一個立委該有的職務，不是幫財團代言，應好好幫民眾發聲；不是在海外投資炒房炒豪宅，不是到中國三亞為了旅遊散心買豪宅當伴手禮，而是正視台灣發生的問題，包括國防外交等問題，都應該要好好關注。尤其現在台灣這麼亂，這也是民眾發起罷免原因，希望藍白立委好好反思，自己的所作所為。

對於自己近況，高說，她沒有什麼規畫，就是先把日子過好最重要，身體健康最重要，不要有太多利益政治思考，就是存好心、做好事，每一天開開心心最重要，外面會有很多陰謀論，但自己知道做對的事情。

高也強調，她個人現在是一介平民，過去她從事公職十幾年，將時間拿來照顧大家，現在她則是努力照顧自己，自己的房間也變得很整齊乾淨，除了自己照顧好，她也希望台灣能變得更好，看到李彥秀將罷免說成政治操作，這是大家非常不樂見，希望政治人物大家能用平常心、站在百姓立場好好思考，這也是今天揭發問題的原因，她也有責任讓內湖南港更好的民意代表，幫大家發聲。

至於2024立委選舉，外界認為是台灣基進吳欣岱分票導致高嘉瑜以些微差距落選，現在吳欣岱也加入戰局幫打李彥秀房產議題。高嘉瑜說，每個人都有權利義務去關心這件事，也是每個公民的責任，歡迎任何人一同監督民意代表，這也是對內湖南港非常好的一件事情。

正值大罷免潮，高嘉瑜是否提前佈局再戰港湖？高今受訪說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。記者林麗玉／攝影
正值大罷免潮，高嘉瑜是否提前佈局再戰港湖？高今受訪說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。記者林麗玉／攝影

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