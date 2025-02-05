大罷免新舊法適用爭議 學者：持續中行為應適用新法

全台大罷免持續延燒，各罷免團體紛搶時間，要搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，因此從中衍生出應適用新法或舊法的問題。有學者認為，因罷免為行政程序，此為持續中的行為，程序上應適用新法。

針對選罷法連署加嚴修法，行政院於農曆新年前提出覆議，立法院尚待處理。縱然覆議處理完畢，仍有待總統公布生效，遂生新法空窗期。

根據現行選罷法第131條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」因而由此產生，假設罷免團體已經送出第一階段連署，過程中新法公布生效，法律應適用新法或舊法的爭議。

中選會日前指出，在選罷法新法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定，選務機關會依此辦理，意即適用舊法規定，罷免連署無須檢附身分證影本。

開南大學法律系副教授仉桂美表示，這是行政程序法制，這不是民刑法的問題，每個法的邏輯都不同。她認為，程序上應該要「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。罷免團體雖然是在搶時間，但從法理上來看，應該適用新法，因為行政程序有很多基本原理原則，既然是持續中的行為，換句話說是先連署而已，新法公布後，當然是程序從新，適用新法。

進一步追問重點是否不在於「送件時間點」？仉桂美解釋，因這個行為（指罷免和罷免連署）是持續中的，即便是司法體系中，也有「審判基準時」的問題，但她個人不喜歡以此解釋，畢竟這是行政程序，既然程序持續中，新法公布生效，程序上要從新才對。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，他從選罷法第131條來看，應該適用舊法，條文提到「修正前」，那指的應是修正生效前的罷免案。若從條文來看，「提出罷免案」應指第一階段的連署，仍適用修正前的規定。

蘇子喬說，他不否認行政機關有解釋空間，例如所謂的提出是以遞件的時間為準，或是以行政機關審核連署書完畢為準；又或是審核時假設新法公布生效，而審核結果未達第一階段連署門檻，在這種情況下，究竟要適用新法或是舊法，就會有爭議。