快訊

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免新舊法適用爭議 學者：持續中行為應適用新法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免團體2月3日前往中選會遞送罷免國民黨立委委提議書。圖／聯合報系資料照片
罷免團體2月3日前往中選會遞送罷免國民黨立委委提議書。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免持續延燒，各罷免團體紛搶時間，要搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，因此從中衍生出應適用新法或舊法的問題。有學者認為，因罷免為行政程序，此為持續中的行為，程序上應適用新法。

針對選罷法連署加嚴修法，行政院於農曆新年前提出覆議，立法院尚待處理。縱然覆議處理完畢，仍有待總統公布生效，遂生新法空窗期。

根據現行選罷法第131條規定，「選罷法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用『修正前』的規定。」因而由此產生，假設罷免團體已經送出第一階段連署，過程中新法公布生效，法律應適用新法或舊法的爭議。

中選會日前指出，在選罷法新法修正公布施行前提出的罷免案，仍適用修正前規定，選務機關會依此辦理，意即適用舊法規定，罷免連署無須檢附身分證影本。

開南大學法律系副教授仉桂美表示，這是行政程序法制，這不是民刑法的問題，每個法的邏輯都不同。她認為，程序上應該要「從新」，假設覆議之後，總統公布生效，罷免案雖是在此之前提出，但這是「行為持續中」，尚未完成，程序上應適用新法。罷免團體雖然是在搶時間，但從法理上來看，應該適用新法，因為行政程序有很多基本原理原則，既然是持續中的行為，換句話說是先連署而已，新法公布後，當然是程序從新，適用新法。

進一步追問重點是否不在於「送件時間點」？仉桂美解釋，因這個行為（指罷免和罷免連署）是持續中的，即便是司法體系中，也有「審判基準時」的問題，但她個人不喜歡以此解釋，畢竟這是行政程序，既然程序持續中，新法公布生效，程序上要從新才對。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，他從選罷法第131條來看，應該適用舊法，條文提到「修正前」，那指的應是修正生效前的罷免案。若從條文來看，「提出罷免案」應指第一階段的連署，仍適用修正前的規定。

蘇子喬說，他不否認行政機關有解釋空間，例如所謂的提出是以遞件的時間為準，或是以行政機關審核連署書完畢為準；又或是審核時假設新法公布生效，而審核結果未達第一階段連署門檻，在這種情況下，究竟要適用新法或是舊法，就會有爭議。

罷免 選罷法

延伸閱讀

影／罷免吳沛憶今早一階送件 預計本周將再送件吳思瑤

影／罷免吳沛憶第一階段達標 國民黨青年軍送連署書

白營擬反制大罷免 籲賴總統今表態

響應罷免綠委吳思瑤 藍議員號召有責罷免「造謠立委」

相關新聞

宜蘭藍白醞釀罷綠委 民進黨黨部批：輸不起報復性罷免

全台掀起大罷免潮，去年選舉僅獲42%得票率的宜蘭綠委陳俊宇也成被罷對象，民進黨宜蘭縣黨部今天批評，藍白醞釀聯手罷免陳俊宇是政治鬥爭、輸不起的報復性罷免，罔顧國家發展，甚至可能危及國家主權。

基隆市長議長為罷免立委交鋒 謝國樑籲制止童子瑋不認同

基隆市議會今天舉行新春團拜，被視為民進黨下屆市長熱門人選的議長童子瑋，與去年宣布競選連任的市長謝國樑難得同框，兩人對罷免立委林沛祥連署案互相交鋒。謝國樑籲童議長制止民進黨議員停止對基隆人不堪其擾的罷免連署；童子瑋則回應，去年謝市長和今年全台立委罷免事件層面完全不同，他的看法和市長不同。

藍主委喊先不動王世堅 罷免發起人：且戰且走繼續監督

有藍營青年發起罷免民進黨立委王世堅，卻遭自家台北市黨部主委「喊卡」窘境，發起罷免的「王牌殲滅者」丁瑀表示，現在是且戰且走，接下來也會監督好各層級民進黨政治人物，也要展現國民黨青年團結力量大、為民服務的決心。

不容拖延新選罷法上路 覆議案在野11日封殺不邀卓揆說明

行政院對新版「選罷法」修正案提出覆議，立法院長韓國瑜將在明日召集朝野協商討論審查時程與形式。國民黨團、民眾黨團都將主張，不用邀行政院長卓榮泰報告；民進黨團幹事長吳思瑤則呼籲藍白不要創下惡例，應該讓行政院長來報告覆議原因。

大罷免潮猛打李彥秀提前戰港湖？高嘉瑜自稱一介平民

民進黨前立委高嘉瑜近期猛打國民黨立委李彥秀房產無財產申報。正值大罷免潮，是否提前布局再戰港湖？高嘉瑜今說，她現在是一介平民，對於李彥秀這樣不適任立委，港湖需要有更好民意代表，不管是誰，有更好人幫港湖做事，她都樂觀其成。

大罷免新舊法適用爭議 學者：持續中行為應適用新法

全台大罷免持續延燒，各罷免團體紛搶時間，要搶在選罷法連署加嚴的修法正式生效前遞件，因此從中衍生出應適用新法或舊法的問題。有學者認為，因罷免為行政程序，此為持續中的行為，程序上應適用新法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。