行動挺路易莎、讚聯名草間彌生 王鴻薇：喝咖啡沒有政治

有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，路易莎公告拒絕政治活動，遭支持罷免的網友出征。國民黨立委王鴻薇今日貼出路易莎咖啡的飲料照，表示請喝飲料，沒有政治。

日前有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，在戶外座位區，從事罷免國民黨立委馬文君的連署相關事宜，遭人勸阻，甚至要求離開，罷團認為是妨礙行使公民權益。

業者事後收掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，遭支持罷免的網友出征批評店家，也有人留言支持認為店家有選擇顧客的權利，引發正反論戰。