行動挺路易莎、讚聯名草間彌生 王鴻薇：喝咖啡沒有政治
有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，路易莎公告拒絕政治活動，遭支持罷免的網友出征。國民黨立委王鴻薇今日貼出路易莎咖啡的飲料照，表示請喝飲料，沒有政治。
日前有公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，在戶外座位區，從事罷免國民黨立委馬文君的連署相關事宜，遭人勸阻，甚至要求離開，罷團認為是妨礙行使公民權益。
業者事後收掉戶外桌椅，並公告拒絕所有政黨的政治活動，遭支持罷免的網友出征批評店家，也有人留言支持認為店家有選擇顧客的權利，引發正反論戰。
王鴻薇今日以行動表示支持路易莎咖啡的行為，表示「今天沒有政治！請辦公室同仁喝路易莎咖啡！」她還標記「招牌水果茶好喝」，並說飲料杯是「草間彌生聯名」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言